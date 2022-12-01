聽新聞
test
0:00 / 0:00

白紙 說出防疫的兩難

聯合報／ 林興寧／公（彰化市）

如果生命無價，中共為對抗疫情採霹靂手段，以壓低染疫及死亡人數，那麼面對「白紙運動」，就不該輕易將其貼上「抗暴」或「革命」標籤。

人命並非數字，大家若真在乎「一個都不能少」，先別說每個失去親人的家庭，我們該如何看待他們一輩子的傷痛，面對新冠此類世紀病毒，從染疫到死亡，除了「且戰且走」的疫苗和醫療，一直公認最有效的「隔離」，如今怎麼不見踪影？如果長期封控只為「時間換取空間」，等待新型疫苗或特效藥物，而難免犧牲人民自由及其權益，請問這帳究竟該怎麼算？

資本主義社會太容易將生計、生活、生命三者劃上等號，面對病毒肆虐，許多人似乎只能用「哪個地方不死人」，或「不過萬分之幾致死率」帶過。當然人終將過去，但「明天和意外哪個先來」，有誰想在害怕憂慮中，與死亡共存？

以染疫和死亡的「結果論」，幾天前我們才用選票教訓民進黨；對岸成績確實不差，現在卻有民眾冒著被抓風險走上街頭，這矛盾正說出防疫兩難。因此不僅是「白紙運動」，相信只要多些同理包容，所有難題，特別兩岸之間的隔閡與衝突，不都可能迎刃而解嗎？

白紙運動 疫苗

延伸閱讀

越南與病毒共存滿一年 逾98%胡志明市民有COVID-19抗體

市場靜待美聯準會主席演說 港股續揚領漲亞股

九合一選舉民進黨大敗 施文儀指防疫讓民眾心情「賭爛」

明起戶外免戴口罩「室內何時解禁？」 張上淳：過年後最安全

相關新聞

綠敗在獨裁 不在獨大

九合一選舉曲終人未散，各黨不是找戰犯，忙於卡位大選，就是慌於退群。值得慶幸的是，這次選舉顯示國人的理性面，戳破了大部分新...

騙甚於爛 全民上了學術倫理課

九合一選舉，候選人的論文抄襲與學術倫理違反與否成為重要議題。這次選舉讓大眾理解到，學術界有自己的尊嚴、自主、自律規範，我...

後蔡時代各黨布局，鬥爭或整合？

九合一選舉民進黨大敗，提早宣布後蔡英文時代來臨。面對剩下不到十四個月的二○二四總統大選，蔡英文已無力主導台灣未來的政治布...

2024關鍵戰 期許沒輸家

九合一選舉落幕，國民黨在地方首長席次方面取得佳績，振奮藍營支持者；另一方面，執政黨展現的傲慢，終究在選舉中慘遭滑鐵盧。儘...

江澤民弱核心的功與過

中共前總書記江澤民十一月卅日在上海逝世。江澤民起於「八九」動盪，在中共領導出現重大危機，國際社會主義大退潮的背景下，他以...

白紙 是要興中非亡共

路透報導，流亡海外的中國異議藝術家艾未未表示，最近的抗議浪潮難以撼動中共政權，因為警方鎮壓發聲人民，人民難有激進動作，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。