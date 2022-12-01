白紙 說出防疫的兩難

如果生命無價，中共為對抗疫情採霹靂手段，以壓低染疫及死亡人數，那麼面對「白紙運動」，就不該輕易將其貼上「抗暴」或「革命」標籤。

人命並非數字，大家若真在乎「一個都不能少」，先別說每個失去親人的家庭，我們該如何看待他們一輩子的傷痛，面對新冠此類世紀病毒，從染疫到死亡，除了「且戰且走」的疫苗和醫療，一直公認最有效的「隔離」，如今怎麼不見踪影？如果長期封控只為「時間換取空間」，等待新型疫苗或特效藥物，而難免犧牲人民自由及其權益，請問這帳究竟該怎麼算？

資本主義社會太容易將生計、生活、生命三者劃上等號，面對病毒肆虐，許多人似乎只能用「哪個地方不死人」，或「不過萬分之幾致死率」帶過。當然人終將過去，但「明天和意外哪個先來」，有誰想在害怕憂慮中，與死亡共存？

以染疫和死亡的「結果論」，幾天前我們才用選票教訓民進黨；對岸成績確實不差，現在卻有民眾冒著被抓風險走上街頭，這矛盾正說出防疫兩難。因此不僅是「白紙運動」，相信只要多些同理包容，所有難題，特別兩岸之間的隔閡與衝突，不都可能迎刃而解嗎？