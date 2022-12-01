聽新聞
test
0:00 / 0:00

白紙 是要興中非亡共

聯合報／ 李華球／中華戰略兵棋研究協會研究員（新北市）

路透報導，流亡海外的中國異議藝術家艾未未表示，最近的抗議浪潮難以撼動中共政權，因為警方鎮壓發聲人民，人民難有激進動作，且示威者缺乏組織和領導。許多人論點幾乎和艾未未相同，不認為這場白紙革命有機會成功。筆者有不同看法：

首先，群眾運動有組織、有領導人主導，並不可怕，可怕的是自主性走上街頭，才是由隱性到顯性的危險，此次中國各地白紙革命即是如此。

其次，各地集結或個別再聚集行動，就是社會長期控制造成積怨已久的反彈，幅度若由點到線到面，漸次擴增發展，就不是控制不住的問題，而是人心思變的反彈與痛恨之惡的結合，這才是可怕的力道。中共已感受到這股力量了。

第三，中共可以控制網路，但控制不住人心思變與人志已變，這並非其他國家例子（阿拉伯之春、茉莉花革命等）可比擬的。中國歷史上的農民運動，摧毀多少帝王垮台，農民就是人民思變的影子，當前大陸人心已動搖了，其力不能小覷。

台灣民主自由的可貴即在此，中國人就是在爭取像台灣這樣的自由、民主、人權等天賦之權，這是白紙革命的意義。

一個帝國滅亡，都會傷及無辜，重傷遍地，國毀家亡，但這也是再造新民主、自由國祚的必然之惡、之壞、之痛。

狄更斯說「這是最好的年代，也是最壞的年代」。也許在中國大陸就是習近平第三任。

中國不會因此而亡，但若因此脫胎換骨，就值得額手稱慶。蛻變羽化之後，將是中國之福，也是世界之慶。是以，此次中國白紙革命，不是要亡共而是要興中。

白紙革命 中共 農民

延伸閱讀

習近平發聲了！沉痛悼念江澤民 「將化悲痛為力量」

蘇貞昌接見聖露西亞總理 感謝長期為台仗義執言

新華社換黑白頁面緬懷江澤民 提「1989」、不忘擁護習近平

中共前領導人江澤民逝世 享耆壽96歲

相關新聞

綠敗在獨裁 不在獨大

九合一選舉曲終人未散，各黨不是找戰犯，忙於卡位大選，就是慌於退群。值得慶幸的是，這次選舉顯示國人的理性面，戳破了大部分新...

騙甚於爛 全民上了學術倫理課

九合一選舉，候選人的論文抄襲與學術倫理違反與否成為重要議題。這次選舉讓大眾理解到，學術界有自己的尊嚴、自主、自律規範，我...

後蔡時代各黨布局，鬥爭或整合？

九合一選舉民進黨大敗，提早宣布後蔡英文時代來臨。面對剩下不到十四個月的二○二四總統大選，蔡英文已無力主導台灣未來的政治布...

2024關鍵戰 期許沒輸家

九合一選舉落幕，國民黨在地方首長席次方面取得佳績，振奮藍營支持者；另一方面，執政黨展現的傲慢，終究在選舉中慘遭滑鐵盧。儘...

江澤民弱核心的功與過

中共前總書記江澤民十一月卅日在上海逝世。江澤民起於「八九」動盪，在中共領導出現重大危機，國際社會主義大退潮的背景下，他以...

白紙 是要興中非亡共

路透報導，流亡海外的中國異議藝術家艾未未表示，最近的抗議浪潮難以撼動中共政權，因為警方鎮壓發聲人民，人民難有激進動作，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。