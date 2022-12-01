白紙 是要興中非亡共

路透報導，流亡海外的中國異議藝術家艾未未表示，最近的抗議浪潮難以撼動中共政權，因為警方鎮壓發聲人民，人民難有激進動作，且示威者缺乏組織和領導。許多人論點幾乎和艾未未相同，不認為這場白紙革命有機會成功。筆者有不同看法：

首先，群眾運動有組織、有領導人主導，並不可怕，可怕的是自主性走上街頭，才是由隱性到顯性的危險，此次中國各地白紙革命即是如此。

其次，各地集結或個別再聚集行動，就是社會長期控制造成積怨已久的反彈，幅度若由點到線到面，漸次擴增發展，就不是控制不住的問題，而是人心思變的反彈與痛恨之惡的結合，這才是可怕的力道。中共已感受到這股力量了。

第三，中共可以控制網路，但控制不住人心思變與人志已變，這並非其他國家例子（阿拉伯之春、茉莉花革命等）可比擬的。中國歷史上的農民運動，摧毀多少帝王垮台，農民就是人民思變的影子，當前大陸人心已動搖了，其力不能小覷。

台灣民主自由的可貴即在此，中國人就是在爭取像台灣這樣的自由、民主、人權等天賦之權，這是白紙革命的意義。

一個帝國滅亡，都會傷及無辜，重傷遍地，國毀家亡，但這也是再造新民主、自由國祚的必然之惡、之壞、之痛。

狄更斯說「這是最好的年代，也是最壞的年代」。也許在中國大陸就是習近平第三任。

中國不會因此而亡，但若因此脫胎換骨，就值得額手稱慶。蛻變羽化之後，將是中國之福，也是世界之慶。是以，此次中國白紙革命，不是要亡共而是要興中。