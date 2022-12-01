2024關鍵戰 期許沒輸家

聯合報／ 葛明儒／海外兩岸青年策進會創辦人（台北市）

九合一選舉落幕，國民黨在地方首長席次方面取得佳績，振奮藍營支持者；另一方面，執政黨展現的傲慢，終究在選舉中慘遭滑鐵盧。儘管選前民進黨早有心理準備，但在許多綠營大票倉都呈現票數退步的情況下，民進黨此次挫敗無疑讓黨內對二○二四的信心產生動搖，黨內各派系明爭暗鬥，最後誰能出線，勢必經過一番激烈廝殺。

由於二○二四年的總統當選人將面臨習近平第三任任期結束（二○二七年），因此誰當選對台海兩岸和西太平洋地區的區域安全至關重要。習近平進入第三任期，完成歷史性成就將成為他追求的最大目標，毋庸置疑，就是指兩岸統一。若以現在兩岸關係的情況來看，二○二七年之前發生衝突機率極高，無論這種衝突是軍事、貿易、科技、外交等何種形式，都將對台灣造成極大壓力。

因此，民進黨若繼續執政，如無法在兩岸論述上提出新意端上談判桌，將會是場災難；若是國民黨能重返總統府，則如何在現有的九二共識基礎上能有建設性的進展，將會是首要任務之一。

九合一選舉只算是小菜一碟，在如今天然獨的時代，民進黨想要拿下總統大選勝利相對輕鬆，然而誠如國安會前秘書長蘇起所言，未來五年將會是「台灣的危險期」、「美國的空窗期」、「中共的機會期」，二○二四誰當選，將對台灣和兩岸的未來發展產生巨大影響。候選人都應該負責任、務實地提出兩岸僵局的解方，否則戰爭一開打，沒有人會是贏家。

尼采曾經說過，「痛苦的人，沒有悲觀的權利」。身為台灣一分子，我們確實在心靈層面有所折磨，我們對國家認同有所迷茫、對身分認同有所疑惑，然而若我們選擇悲觀，沒有了面對現實的勇氣，我們將失去現在所擁有的一切。

二○二四關鍵戰，期許最終沒人是輸家。

九合一選舉 民進黨 習近平

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