後蔡時代各黨布局，鬥爭或整合？

九合一選舉民進黨大敗，提早宣布後蔡英文時代來臨。面對剩下不到十四個月的二○二四總統大選，蔡英文已無力主導台灣未來的政治布局。

從一開始蔡英文強力介入、主導民進黨地方選舉提名，並且大量提名英系的候選人，其實就不難看出蔡英文念茲在茲的就是確保她卸下總統職位，手中不再握有權力後，如何不被黨內派系鬥爭及司法追殺。

一般認為這次民進黨的敗選對賴清德是利多，等於宣判蔡英文屬意的陳建仁與鄭文燦，在二○二四總統大選提前出局。接下來的變數將是蔡能否與蘇貞昌達成某種協定，確保她下台後餘生富貴平安，讓蘇與英系結盟，一同對抗賴。

對賴而言，最有可能的就是與林佳龍的正國會結盟，對抗蘇系與英系聯手。以鄭文燦為首的新潮流與親賴的新潮流會如何整合或分裂，將會是決定最後是誰出線的關鍵。

國民黨這邊，也同樣面臨各方勢力暗潮洶湧的角力。明眼人都知道，這次的選舉並不代表國民黨的勝利，而是對民進黨執政的厭惡。倘若黨內大老們又患了大頭症，不思團結各有打算，那麼必然會重蹈二○二○「先贏後輸，贏小輸大」的結果。

對朱立倫而言，最好的選擇就是當造王者，極力促成藍白合作，營造在野大團結共同對抗民進黨選舉機器，方有可能重返執政。而朱將會是理所當然的閣揆人選，也會累積自己參選二○二八或二○三二總統大選的政治資本。

目前檯面上最有可能打敗民進黨的，不外是三個人排列組合：侯友宜、郭台銘、柯文哲。國民黨與民眾黨如何談判協商，將考驗在野黨政治人物的智慧，也會決定台灣往後八年的政治走向。