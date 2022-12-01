騙甚於爛 全民上了學術倫理課

九合一選舉，候選人的論文抄襲與學術倫理違反與否成為重要議題。這次選舉讓大眾理解到，學術界有自己的尊嚴、自主、自律規範，我們可從各式討論中歸納出一些大眾理解的重點：

一、學術倫理規範所有參與研究的人，且不因身分、地位、年齡或研究著作性質而有區別。

二、不論是研究報告或學位論文，作者需要對內容負完全之責。作者必須遵守誠實、透明與課責的基本原則，完整註明被引用者之貢獻，並說明或舉證自身貢獻之處，以擔負相應責任。

三、基於透明原則，研究成果基本上應該公開。除非有重大理由不能公開，否則公開研究成果，才能善盡社會責任，接納檢驗與評價，也讓其他研究者可在其上繼續努力。

四、抄襲違反學術倫理，不能被學界或大眾接受。

然而，大眾對學術倫理或研究誠信也有些誤解：

一、學術倫理被嚴重汙名化。學術倫理是學術研究的基石，是為了增進研究品質，促進良善的研究文化。但此次選舉，都自動為其加上負面意涵，而學術倫理教育似乎只是為了防弊，失去其正面引導意涵，誤導大眾對學術研究者的肯定與信任。

二、學術倫理的遵從與否，不是黑白對錯二分法，而是一個連續的灰階，不是所有違規事項都一定是違反學術倫理情事。例如系統性大量直接用別人的文字或概念，當作自己的創作，卻不註明出處，極可能是抄襲，屬於黑色的違反學倫情事。但若只有幾句話類似沒引註，或有引註卻改寫不到位，或許會被視為「未適當引註」，屬於灰色地帶，情節不嚴重者認錯改正即可，不算違反學術倫理。

三、當我們要指稱他人違反學術倫理時，評斷標準是「騙」更甚於「爛」。騙可受公眾議論，爛可由學術界進行專業評斷。指控他人違反學術倫理，一定要有具體事證，而被檢舉者應積極提出反駁之證據清楚說明，並交由學倫會判斷。

四、過度依賴原創性比對系統。這次對抄襲與否的攻防，都是用比對系統產生的百分比數值做為「抄襲程度」。其實不管哪套系統，都未宣稱是用來檢查抄襲字數或程度，也不涵蓋概念的抄襲。任何比對系統都會因其資料庫涵蓋範圍而有比對限制，演算法不同也會造成結果不同。所有比對數值，不論高低都只能當作參考，不能直接拿來判斷抄襲與否、違反學倫情事嚴重與否。

五、學術倫理中的抄襲與《著作權法》之規範不同。學術抄襲是直接複製他人的構想、過程、文字表達（含圖表）且沒有適當引註出處。一般的「著作抄襲」，在《著作權法》中通常是指「重製」或「改作」了他人著作的「表達」。所以，學術倫理中的抄襲，範圍比著作權要大。

六、學術研究允許自我改正。學術研究是在已知的有限知識上進行未知的探索，錯誤在所難免。所以不是所有在研究中犯了錯，或論文中有錯誤，都屬於違反學術倫理的範疇，要看是否嚴重或故意而定，有些微小錯誤是被允許改正的。

這次選舉讓全民上了一課「學術倫理」，未嘗不是好事。但因處政治議論環境中，主角是政治人物，媒體論述往往超越學術界的定義與情境，一些似是而非說法就產生了。本文希望能澄清一些觀念，更希望民眾不要失去對學術界信心，讓絕大多數兢兢業業的研究者繼續努力，以其研究成果貢獻社會。