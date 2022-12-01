綠敗在獨裁 不在獨大

九合一選舉曲終人未散，各黨不是找戰犯，忙於卡位大選，就是慌於退群。值得慶幸的是，這次選舉顯示國人的理性面，戳破了大部分新生代支持民進黨的神話。

選前，執政黨除要鞏固既有席次外，更有收復失土之責，傾全力輔選自家候選人，加上親綠媒體及側翼無中生有或誇大事實，從競爭者的身世，到為某牌飲料動怒，招數盡出。

怎奈，論文門、球場差和中國鵬成了破口，甚至選後民進黨籍立委何志偉說出黨內有黑道壞事，王世堅及高嘉瑜針對敗選的言論遭圍剿，讓選民看清民進黨面目。

其次，任何執政者可用資源甚多，具有選舉優勢，這次表現得淋漓盡致，相信國人皆感受得到。內政上，一再強調防疫創舉，經濟成長及所得名列國際前茅等政績；外交上，處處宣揚美國對台灣的支持，對歐、日關係重大突破，自由世界會全力相挺台灣對抗中國。

然而，國人只記得排買口罩及快篩試劑的日子，大部分國人認為生活不若以往，感受不到經濟利多，只感覺通貨膨脹吃掉所得。主計總處選後也下修我國ＧＤＰ成長率，連明年前兩季都不樂觀。

再者，美國延遲交付我所購武器，台美進一步經貿協定仍處樓梯響階段，使得這些大內宣都與人民感受迥異。尤其拜習會後，國際風向又有變化，加上烏俄戰爭看不見盡頭，國際要如何幫助台灣尚待觀察。

政黨競爭勝不驕敗不餒，政策獲得選民肯定，就是執政保證。遺憾的是，民進黨挫敗後，親綠政論節目仍在找敗選的藉口，官邸論敗也不覺得是政策出問題，蔡總統則認為是國人不希望民進黨獨大。問題是，民主社會要的就是選出好的人，和能做事的政黨，百姓不會在意一黨獨大，因為當一黨有獨裁傾向時，選民會再用選票下架該黨。

民進黨應該慶幸總統大選前，選民對其施政不滿提出警告，厭倦其空中閣樓式的抗中保台，予該黨下次翻身機會。同時，一如聯合報社論所言，國民黨要記取二○一八教訓，深耕基層，甩掉中國黨或投降黨標籤，才有再執政機會。