科技．人文聯合講座／運動比賽 也是高科技競賽

喜歡看網球或羽毛球比賽的觀眾應該都知道所謂的鷹眼系統，當球落在球場界線的邊邊時，到底是界內或界外時有爭議，電腦科技輔助的鷹眼系統這時就派上用場，藉著錄影慢動作重播球的落點，是否壓線或出界一目了然，選手或觀眾都沒話說。最經典的鷹眼判決之一就是二○二○年東京奧運羽球男子雙打金牌戰台灣選手李洋與王齊麟關鍵的最後一球，對手針對冠軍點（championship point）提出挑戰，但「鷹眼」顯示此球是壓線，商人甚至把此鷹眼畫面做成Ｔ恤。

將科技帶入運動賽事已逐漸變成顯學，除了上面提到的裁判科技，當然也可以用來增進選手的表現，最明顯的例子就是跑鞋的改良。如何設計出一雙適合跑步的球鞋，讓選手的成績可以進步，是各大鞋廠競爭之所在，尤其是需要長時間的馬拉松比賽，科技鞋更是重要。

正在卡達進行的世界盃足球賽也不例外，自從十二年前首次獲得這項賽事的主辦權以來，據報導卡達已花費超過三千億美元來建設這項賽事的基礎設施，並利用這個機會來炫耀一些最先進的高科技解決方案，希望可以變成運動科技的經典賽事。

今年世界盃使用的足球都是採用由運動大廠愛迪達所開發的「連接球」，雖然球的外表看起來和一般足球沒有兩樣，但它內部配備了運動傳感器，該傳感器即時將資料發送給國際足球總會的官員，以幫助確定越位判決，並解決因觸球不明確引起的爭議。不過愛迪達表示這種官方比賽用球是國際足總獨有的，不會商業化。

配備運動傳感器的球僅代表越位追蹤技術中的一個資料點，為了確定球員是否越位，在體育場的屋頂下部署了十二個攝影鏡頭來追蹤球和每位球員身上最多廿九個資料點，攝影機每秒最多可以收集五十次這些資料點。通過結合球員肢體和球追蹤的資料並應用ＡＩ，每當在比賽中處於越位位置的攻擊者接到球時，ＡＩ會向觀看即時比賽的裁判自動提供越位警報。一旦裁判確認越位，ＡＩ就會生成一個３Ｄ動畫，完美地詳細描述了球員在比賽中的位置，並將該動畫顯示在體育場的巨型螢幕上，供所有觀眾看到。

此外在安全維護方面，無人機監控、運動場內和周遭公共場所的人臉辨識、足球場的溫度控制等等，都是最新科技的應用，堪稱是最先進科技的世足盃。

科技最有用的地方，其實在於比賽的各種數據和球員表現的統計，一來可以知己，知道自己的優勢和弱點，二來可以知彼，知道如何來攻對方的弱點。所以現在的運動比賽也是高科技的競賽，土法煉鋼是絕對無法脫穎而出的！（作者為台北商大前校長）