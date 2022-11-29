讓世界讀懂中共 還有遠路要走

最近中國大陸各地爆發民眾反疫情封控事件，抗爭潮延燒大學校園，引起全球關注。環球時報前總編輯胡錫進批評大陸媒體不敢報導群眾敏感事件，但英國BBC記者在上海採訪抗議事件卻遭警察逮捕。中共要讓「世界讀懂中國共產黨」，還有一段遠路。

中共廿大後，新任中宣部長李書磊日前在《人民日報》發表文章，他說：「要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索…提倡不同觀點和學術充分討論，推動觀念、內容、風格、流派切磋互鑒，不斷煥發文化生命力、創造力。」面臨美國聯合西方民主國家的圍堵，中共要求中國走自己的路子。

一九五六年四月，毛澤東揭櫫「百花齊放，百家爭鳴」作為學術文藝政策的基本方針。時任中宣部長陸定一依此詮釋學術文藝四大自由：「有獨立思考的自由，有辯論的自由，有創作和批評的自由，有發表自己的意見、堅持自己的意見和保留自己的意見的自由」。一些黨內幹部與知識分子受到毛澤東鼓勵，開始批評中共建政後的不適言行，甚至否定「黨天下」，這震驚了毛澤東與黨內保守派。於是毛澤東發動「反右運動」，將眾多黨內外知識分子劃為右派，使其與家庭受到嚴重打擊。

對照兩任中宣部長的講話精神幾乎一致，反映出中共本身的文化基因與世界觀並沒有太大改變，但中國社會的性質卻大不相同，現在是市場經濟的社會主義體制，且在一些領域的發展接近甚至超越西方國家的水平。

李書磊的文章主要是為打破國內外僵持與封鎖的局面，期望在不反對中共掌政的原則下，中共願意嘗試與各方發展出對話的多元格局，現階段包括國內外的知識分子，以及美國和其他與中國不同體制的國家，理論上也應包括在台灣的民進黨與國民黨及其他黨派。

然而，由於早年「反右運動」的深刻教訓與陰影長期深入人心，就算中共說盡好話，也幾乎沒人會信，黨內的開明派與鴿派也得不到健康成長的生態。中共高層希望得到知識分子的真誠支持，可是多數知識分子不願也不敢講真話，少數講真話的知識分子，常受到中共保守派與鷹派的攻擊，這使得中共與知識分子陷入長期互不信任的惡性循環。

李書磊說：「加快構建中國話語和中國敘事體系，講好中國故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象，促使世界讀懂中國人民、讀懂中國共產黨。」他期望「世界讀懂中國共產黨」。但世界難讀懂共產黨，和共產黨的意識形態、習慣用語以及行事風格有關。甚至中國大陸出身的知識分子，由於深受共產黨的薰陶，不論其政治立場，與非共世界的對話亦常有障礙。

由此，中國和西方淪陷了一個彼此先入為主的矛盾：我說什麼你都不信，你說什麼我也不同意。為解開這個死結，中共應研究與反思如何不僅以中共的思維與願望敘事，並嘗試去理解非共社會的思維與願望，從「世界讀懂中共」到「中共讀懂世界」，逐漸建立基本的互信與共識，是一個雙向的道路。這對中共轉化為一個具有多元思維的理性政黨以及產生可信賴的形象，是非常重要的典範轉移，且對中國與世界和平的發展都會有積極貢獻。