出完氣後…2024鐘擺效應？

九合一大選結果並不太意外，完全反映出選民對執政黨的不滿，加上疫情導致仇恨值飆升，「教訓執政黨」成為這次選戰多數的共同期盼。雖然藍營大勝，但從投票數及投票率看，藍營卻出現隱憂，甚至該擔心二○二四會不會出現鐘擺效應？

台北市因三腳督的關係，因此投票率有六十七點七％，比二○一八年的六十五點九五％略高，但二○一八代表國民黨的丁守中有五十七點七萬票，二○二二年蔣萬安得五十七點六萬，票數與投票率都略減。而新北市雖然侯友宜大贏四十五萬票，但投票率僅有五十六點六％，是全台倒數第二，相較二○一八年的六十一點六五％，少了五％。一般解讀是因為侯友宜選前評估是篤定當選的，所以民進黨的支持者不想出來投了，也有部分氣民進黨的執政感受，如果還原這五％，約九萬票，勝負約在卅五萬左右。

除了新北市，其他各縣市的投票率整體是比二○一八年低的；其中，桃園市、新竹縣、台南市、高雄市、澎湖縣和花蓮縣的投票率也不及六成，可說是自從二○一四年九合一選舉上路以來，整體結果最不理想的一次。

過去偏藍選民也曾出現教訓國民黨不出來投票，甚至出來投賭爛票，致使國民黨得票數下降。同理，這次投票率下降，也是許多偏綠民眾不願出來投民進黨，想教訓一下民進黨，導致整體投票率下降。

二○二二年當選民教訓完民進黨之後，如果民進黨即刻內閣改組，改頭換面，加上疫情導致的仇恨值也下降，以及這些隱藏的綠營支持者在出完氣之後，再度出來投票時，藍綠版圖勢必又會有所消長。因此，二○二四會不會出現鐘擺效應，再次由綠營贏得選舉呢？我們拭目以待。