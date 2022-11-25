下架賄選 民主真正勝利

九合一選舉，最關注的仍是政黨所提候選人多少人當選，但對民主政治言，最重要的應該是選舉機制能否公平落實選賢與能，但可悲的是，到廿一世紀，台灣選舉仍擺脫不了賄選歪風，是民主之恥。

選舉啟動後，在一個場合碰到兩位檢察官，我問他們檢調是否有比較先進方式查賄，讓候選人不敢買票？檢察官回說：他們會鎖定特定對象蒐證，但還是必須有人檢舉當場查獲才較容易起訴。

警政署表示，移送賄選案件三百多件，已執行的只有一百多件，其中真正涉及候選人本身則又不到十分之一。這是很奇特的賄選現象，明知是候選人花錢買票，卻多是樁腳頂罪，極少數案件才會讓賄選的候選人因判決定讞解職。

有位朋友跟我說，有人跟他買票，他說他不賣票。我問他為何不檢舉，他說是熟人來買的，也不是候選人來買，到時候只有他的朋友會被起訴，也沒有辦法直接追到買票的候選人。

這就是一般台灣人心態，朋友直接回絕，但仍無法去檢舉，怕傷了和氣。我不能說這是鄉愿，但若是人人都能像朋友一樣不賣票，至少也讓想賄選候選人知道買票是買不動的，可是這還是少數，反賄選仍沒法讓民眾直接拒絕買票，更不用說去檢舉。

現在檢調捉賄選方式，仍停留在傳統當場現金或物品交易物證立案，同時還要有候選人文宣品或相關選舉人冊等。所以，若非檢調早有所部署，則怎麼可能當場捉到賄選證據呢？

賄選很難捉，但也不是完全無法杜絕。首先要讓買票者心存忌諱，讓候選人跟樁腳知道自己被鎖定不敢輕舉妄動。其次，則要對候選人和樁腳的現金流隨時掌握，詳加了解這些金流去向，必要時並請其說明。另外，檢調要改變被動捉賄方式，主動出擊捉賄，讓買票者心存畏懼！同時，對賄選案件公布時機，也要及時把握，不要等到選舉完再起訴立案，不但為時已晚，且對民主早就造成傷害。

賄選是民主之恥，時代在進步，台灣賄選仍然不變，再怎樣的反賄選宣傳和教育，似乎沒辦法改變候選人和選民買票風氣。當大家關注六都市長選舉結果，更重要的是非六都的賄選，若不能在此次及時下架這些買票的候選人，則台灣民主仍是失敗的民主。