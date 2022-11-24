暴力霸凌候選人 民主何在

昨天上午，新黨台北市中正萬華區議員候選人林婕麗，在拜票時被暴徒打到腦震盪流血受傷，緊急送醫。這已是一周內兩次新黨議員候選人遭遇暴力對待！

十九日上午，候選人張榮法在萬華區雙和市場拜票時，被陳時中隨扈十餘人圍毆倒地，送醫急救。我們不禁要問：為什麼台灣治安這麼紊亂？為什麼，候選人的人權、尊嚴與人身安全，竟然如此的輕賤？

這是一個選舉式民主當令的時代，也是一個號稱「轉型正義」與普世價值實踐的新紀元，但是如果連候選人生命與自由，都不得不面對暴力的威脅和流血的恐嚇，而且根本無法得到公平、公正的糾繆和對待，我們的民主還是真正的「人人平等」、「保護人權」和「票票等值」嗎？這還能稱之為自由、正義與民主嗎？

但是，在暴力事件一再發生後，我們卻聽不到行政首長與治安主管譴責、致歉與究責的聲音，因為他們只看到政治的顏色，只想到自己的利益與前途，卻對遇襲受傷的候選人人身自由與生命尊嚴不聞不問！他們對治安不斷惡化根本無動於衷，對於自己執政無能，也絲毫不覺汗顏，這實在是忝不知恥，匪夷所思。

我們必須指出，選舉的公正、和平是民主的重要指標，也是一個社會能否建立法治、維護人權、實現公義的基本條件。但是，近來針對特定政黨與候選人而發生的選舉暴力和生命威脅，卻已為台灣民主的前景帶來了濃重的陰影！

如果這是故意縱容或有意為之，不但應被追訴和嚴懲，而且也應面對輿論的制裁和民意的斥責。如果這是行政怠惰或執行違失，導致行為過當或意外發生，則應面對監察院的調查和公務員懲戒機制的懲處。如果這是某一政治勢力為了勝選不擇手段、竭澤而漁，採取奧步手段，那就必須受到民主選舉與人權法制的清理和淘汰！

這是對執政者的考驗，選民眼睛是雪亮的，大家都在看。