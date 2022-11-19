漲價受不了 官員可有看見？

和老妻常去吃的一家乾麵店，以往吃一餐一九八元，曾慶幸在台北還可過百元度一餐。然則，月前同樣點餐已漲成二二○元了。

這一年因通膨引發物價連串上漲，軍公教或受薪小資族受不了了。我想起聯合報今年代表字大選，五十五個字裡，最令人有感的應是「漲」和「困」了，應是百姓現在最大的感受了。

下周九合一選舉投票了，可是只見中央官員到各縣市輔選，卻沒時間好好談論如何緩解物價上漲壓力，只會大撒錢，隨興式地拋出交通月票大禮，但卻無視許多縣市根本公共運輸工具和路線不足，不是交通費問題。月前，股票下跌，國安基金趕快進場護盤，沒去想用的是老百姓辛苦的納稅錢，呵護到的只是有錢投資股票的族群。

可是，蔡政府主事部長們，你們到處去為執政黨的候選人助選，可有看到基層庶民因通膨而被物價飆漲所困的窘境嗎？