最遙遠距離 習要創造條件？

睽違三年的ＡＰＥＣ經濟領袖會議在泰國恢復舉行，兩岸經濟領袖或領袖代表好不容易齊聚一堂，跟大家商討亞太地區經濟、貿易等問題；最重要的是，放下歧見和身段，坦誠磋商，才有實效。

但媒體說，習近平、張忠謀兩位是否碰面或談話極不確定，可能有機會，也可能很難。兩者座位即使在遙遠的對面，但總是在一室之內啊；起碼目光可以交會啊，刻意撇著頭不看對方，確是很痛苦的。何況除了開會外，尚有其他歡迎宴會、下午茶、照相等活動，來往碰面機會不少。

其實，大多數人都希望兩位雖不太可能舉行正式會談；不過如能打個招呼、見見面聊聊天互相關心，這才談得上情同手足、民族復興啊；否則就讓人覺得怪怪的。習主席前幾天不是才說了要「創造條件」嗎？