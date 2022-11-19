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韓家庭負債飆 政府不能不警醒

聯合報／ 沈文和／投資銀行業（屏東市）

截至今年九月底，雖然韓國經濟已連續九個季度正增長，卻不像前面幾個季度呈強勢增長。宏觀經濟走弱，一些重要子指標表現疲軟。國際貨幣基金也在最新發布的《世界經濟展望報告》中，將今年韓國經濟增速從百分之二．五下調至百分之二．三。

最新資料顯示，今年十月韓國出口同比下降百分之五．七，創下兩年多來最大百分比降幅，月度貿易逆差高達六十七億美元。同時連續七個月入超，為韓國對外貿易歷史所未見。另外，今年韓國積累的貿易逆差已達二五二億美元，為歷年同期最大規模。同時，按照韓國貿易協會預測，今年將出現時隔十四年的年度貿易逆差，且全年逆差規模將是過往廿五年來新高。

值得注意的是，由半導體、顯示器、電視、智慧手機等科技產品為主的韓國出口產業，如今卻成了出口塌陷最為嚴重的部位。而受到全球半導體需求滑坡的影響，韓國晶片出口收入出現兩年來的最大降幅。

在六月韓國消費者物價指數（ＣＰＩ）創下廿四年來的最高水準後，最近ＣＰＩ指數雖略有下行，卻仍盤踞在高位，而且通膨已蔓延到民生各個領域。至今，韓國卅五種主要生活必需品中卅三種上漲，平均上漲率為百分之九．九。調查顯示，受到通膨惡化影響，衡量居民家庭消費總支出中食物支出占比的恩格爾係數，目前升至百分之十二．八六，創下近廿一年新高。

基於抑制與打壓通膨，今年已連續加息七次，使得基準利率十年來首次升至百分之三。由於通膨壓力主要源於食品和能源的輸入型通膨，韓國央行預計，通膨率可能在相當長一段時間會保持在百分之五至六區間。

此外，與許多國家一樣，韓國大步升息是跟著美國聯準會暴力加息腳步展開的，但今年韓元對美元下跌幅度超過百分之十七，創下十三年來新低，讓韓元成了今年亞洲市場上除日元以外表現最差貨幣。

更嚴重的是，根據韓國央行最新資料顯示，目前家庭負債總額為一．八七萬億韓元，創下自相關統計以來的最高紀錄。如今貸款利率不斷走高，房價連連下跌，一場全民性債務風暴正在韓國醞釀。

韓國人均ＧＤＰ達三．四八萬美元，是全球「五加三」俱樂部（人口數在五千萬以上、人均ＧＤＰ在三萬美元以上）的七國之一，意味著韓國抵禦金融風暴能力不弱。但實力強大如韓國者，都有債務風暴隱憂存在，口口聲聲炫耀台灣人均ＧＤＰ已經是東亞首強的我們，能不加以警惕嗎？

通膨

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