護國神山 不能單靠台積

歷史常常是相對的，如何解讀端看切入的視角。

不過有些道理則是千古不變，比方「高風險高獲利」與其衍生「雞蛋不要放在同一籃子裡」的概念。放在個人理財投資適用，放在公司治理適用，更可以適當的解釋近年來所謂「地緣政治」等國際關係之變化。

美蘇冷戰隨著蘇聯解體而一夕間戲劇化的落幕，然而國家間仍有利益與權力關係平衡的考量。國際關係「現實主義」則可以解釋這些現象。現實主義學派又分為古典現實主義、新現實主義及新古典現實主義等不同學派。儘管不同學派對於權力的定義、手段、目的等有其不同。但是現實主義的主軸仍不脫「權力政治」。戰國時代的「合縱連橫」與「遠交近攻」在詮釋集體安全、聯盟與反聯盟的攻略；西方以雅典為首的提洛同盟，與以斯巴達為首的伯羅奔尼撒聯盟之間的戰爭，導致希臘兩大聯盟的自我毀滅，都可見仇恨、對立與猜忌是國家尋求獨立的途徑，也是各國尋求同盟的原因。

今年二月俄羅斯入侵烏克蘭，至今國際局勢動盪，是國際關係「現實主義」與「地緣政治」下的衝突。能源、晶片與糧食之間的爭奪陷入白熱化，迫使歐洲重新定義與調整永續能源方向。美國也要求台積電將技術轉移給美國半導體大廠英特爾，並於美國投資設廠。高階晶片市場「去全球化」後，台灣自詡的護國神山，作為全球晶片研發與量產基地之地位，也可能動搖。

芬蘭總理馬林日前表示，歐洲在經濟上很脆弱，因為它過度仰賴台灣製造的電腦晶片等其他重要技術。釋放出來的訊息也在「去單一化」或「去集中化」，意思就是西方社會考量「雞蛋不要放在同一籃子裡的概念」，未來可能走向自主生產或要求供應鏈生產地的分散化。如果台灣無法再與個別晶片或半導體畫上等號，則國家更可能陷入新的威脅壓力。

日劇「日本沉沒—希望之人」，審視地殼變動日本國土沉沒下遭逢的國家困境。而日本因為有良善治理的官僚體系與等同於日本的代表性企業，取得與大國的談判籌碼，也因此得以將國民移民他國。

解構下的當代，必須思考除了台積電之外，我們是否能有更多的護國神山。