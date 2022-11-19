科技．人文聯合講座／FTX殞落 凸顯弊幣必斃

趙坤茂 不久前，成立三年多的ＦＴＸ還是全球交易量第二大加密貨幣交易所，每日交易金額達數十億美元。曾幾何時，ＦＴＸ市值急轉直下，本月十一日申請美國破產法第十一章破產保護，後續引發的效應，相當值得關注。

ＦＴＸ號稱可「隨時隨地，隨心交易」，如今卻已無法登入，全面停止交易。它的崩落再次提醒幣圈「弊幣必斃」，交易所「沒有大到不能倒」的殘酷現實。在幣圈外，ＦＴＸ的破產也衍生了諸多困境，例如加拿大安大略省的教師退休基金，這一年來在ＦＴＸ投資了九千五百萬美元，其剩餘價值為何仍待清算。又如去年六月，邁阿密熱火隊接受ＦＴＸ捐贈後，將主場館冠上新名「FTX Arena」；去年八月，加州大學柏克萊分校接受ＦＴＸ捐贈後，將歷史悠久的金熊隊主球場冠上新名「FTX Field」。若捐贈來自於不義之財，受贈方豈能用之無愧呢？

自二○○九年比特幣問世，迄今已累積了數以萬計的加密貨幣品項。除了大家較為熟知的比特幣和以太幣外，還有交易所發行的平台代幣如ＢＮＢ（幣安幣）和ＦＴＴ（ＦＴＸ的代幣），以及具有儲備資產擔保的穩定幣如Tether（泰達幣，又稱ＵＳＤＴ）和TerraUSD（又稱ＵＳＴ）等。

反諷的是，穩定幣並不保證穩定，例如今年五月區塊鏈平台Terra垮台時，ＵＳＴ和平台代幣Luna急速崩盤，原本應與美元維持一比一匯率的ＵＳＴ竟跌落到一分錢以下，數百億美元資產隨風而逝。不只如此，有時甚至連避險基金本身也躲避不了風險，例如今年七月知名加密貨幣避險基金三箭資本因投資失利而宣告破產，負債三十五億美元。

技術無罪，惟人心作為可畏。加密貨幣使用分散式帳本技術，以去中心化的共識機制來決定它的正確性，讓所有的存取過程不容竄改，照理說已具備金融領域必備的信任要素。然而，加密貨幣在收藏上面臨兩難的窘境，一方面可將貨幣私鑰自行保管在錢包，但經年累月下來可能會衍生檔案遺失、遭竊或無法解鎖等問題。另一方面，亦可選擇託管給第三方，例如加密貨幣交易所，但中心化的人為管理，可能會因人謀不臧，讓資產被五鬼搬運等伎倆掏空，到最後落得血本無歸，悔不當初。

加密貨幣價位瞬息萬變，交易不舍晝夜，常有人說「幣圈一天，人間Ｎ年」。今年幣圈風暴不斷，互相牽拖的結果是災難連連，種種投機作為讓人想起長輩教誨「毛管汗賺的卡穩花」。或許台灣諺語「生意錢卅年，流汗錢萬萬年」，還可補上「幣圈錢幾十天」，提醒大家不要步入炒幣套利的歧途。（作者為台灣大學資訊工程系教授）