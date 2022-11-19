高樓增圍籬 攔住一時衝動

近日在兒權公約國際審查會議中，台灣青少年自殺防治引發討論。自殺是台灣十五至廿四歲族群的第二大死因。我們近期發表研究顯示，台灣十至廿四歲青年人自殺率在二○○五至一四年間是下降的，之後的一四到一九年卻呈現逐年增加趨勢，是亟待各界重視議題！

如同衛福部心理健康司司長所提的，青少年自殺率增加原因多元複雜。近年來社會經濟狀況、家庭支持系統變化，及主要自殺方法轉變，都可能與近期青少年自殺率增加有關，防治策略需多管齊下。

我們的研究顯示，近年來青少年整體心理健康有惡化趨勢，年輕族群自殺的想法、企圖、與睡眠困擾的比例增加。同時，離婚率逐年上升，家庭不穩定性高，極可能也是青少年自殺率上升的原因之一。再加上網路盛行，自傷／自殺行為透過社群媒體渲染、傳遞，而致自殺仿效，也將自傷行為常態化。國際研究則顯示，青年貧窮與低薪、社會不平等加劇等社會大環境的變化，也可能與青少年自殺率上升息息相關。我們亟需抽絲剝繭、釐清問題源頭並找出青少年自殺率增加的相應對策。

精神疾病的早期發現、轉介，與適當處理和治療，也是重要的青少年自殺防治策略。近期針對台灣健保與死亡資料的分析，發現在十至廿四歲自殺身亡者當中，將近一半（百分之四十五）生前曾被診斷有精神疾病，最常見的是重鬱症、輕鬱症，與睡眠疾患。相較之下，未自殺的對照組年輕人僅百分之八有精神疾病。

提升環境安全來減少墜落自殺死亡，是有實證支持的策略。學者曾統整過去研究的結果，發現在設置或增高圍籬之後，自殺率減少九成。在台灣，我們也發現住在高樓人口比例越高，墜落自殺率也越高，跳樓是致死率極高的自殺方法，若在衝動下從高處一躍而下，難有挽救生命的可能性，若可改善高樓安全防護，攔阻一時衝動的自殺行為，可爭取時間與機會，讓身處危機的青少年獲得需要的幫助與支持，化危機為轉機。