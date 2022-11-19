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確診者投票 應用防疫觀點解決

聯合報／ 劉培柏／前臺灣省家畜衛生試驗所所長（新北市）

十一日防疫指揮中心宣稱，確診投票將視同違反傳染病防治法，依法開罰廿萬至二百萬元。隨後衛福部長又表示，事後查證很容易，違規者有可能開罰二十萬。薛部長雖非防疫中心指揮官，但實權恐凌駕指揮中心之上，他說了算。

筆者認為，能活潑亂跳，排隊領票、投票的確診者，為什麼還要禁止他／她們去投票呢？是否以為確診者會埋怨蔡政府防疫不力，而投下反對票呢？為什麼蔡政府在已實施「與病毒共存」防疫政策下，不思擬訂確診者投票解決方案，竟毫不掩飾以政治伎俩，剝奪憲法賦予公民投票權，開口就要依法罰款威嚇呢？

十四日起，確診者只需５＋０的隔離措施就能外出活動，所以只要在投票日前五日不去醫療院所作ＰＣＲ檢驗，在家快篩陽性不要陳報，沒有登記在案，就能大大方方去投開票所投票，有開罰權的地方衛生機構又怎奈何？連醫師上電視都會說，台灣每天有一堆黑數在路上趴趴走，在餐廳飲宴高談闊論，上ＫＴＶ唱歌作樂，上班上課群聚活動…。因此，筆者認為距投票日越近，每日確診數將越低，而社區黑數將越多；大家心知肚明，上有政策，下有對策，不是不報，時間未到。過了投票日，確診數自然可能暴增，徒然亂了社區防疫工作。報告長官，想抓投票確診民眾罰廿萬，可知會增加多少確診黑數嗎？

為順應國際潮流，國內新冠防疫已處處鬆綁；譬如入境檢疫０＋７，免居檢可搭乘大眾交通工具；本土確診者或入境檢出者實施５＋Ｎ，居隔五天就可外出；不限定接種三劑疫苗；不再作精準疫調；出入公共場所不必量體溫；可開演唱會、餐飲宴會、選舉造勢大會等人群聚集活動。正因如此，不知已造就多少感染不報的黑數。

歐美多國已將新冠視同普通流感的疾病，早就恢復新冠疫情前生活步調；出門也不強制戴口罩，只人道建議感染發病者就醫或在家休息。台灣自誇防疫為全球模範生，九成以上國人已打政府規定的三劑疫苗，若就病毒免疫學言，應已達「群體免疫」效果，即理論上會阻止病毒在人際間傳播。那為何出門仍須戴口罩，不戴上公共交通工具要被罰三千至一萬五千元呢？在新冠黑數搞不定情況下，將已被登記有案確診者，雖戴口罩進出投票所，會被罰廿萬？這種「掠龜走鱉（得此失彼）」的防疫方式，請問部長，在法律上公平嗎？

九合一選舉投票將於廿六日舉辦，新冠確診著可否投票？是治絲益棼的問題，盼主事者能從防疫觀點來解決！

投票 確診 口罩

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