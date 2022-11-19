公部門側翼化 失格失職

近年來，在資源挹注和意識形態加持下，綠營「網軍側翼」展現高度積極性，經常率先表態、主動出擊壓制異議，儼然成為拱衛民進黨政權的重要力量。不過，縱容側翼恣意橫行的後果，出事機率也隨之增加，之前網軍反串栽贓，以及近期造假抹黑被揭發後，都引起輿論強烈反彈。

但更嚴重的是，隨著一些熟稔相關操作和專長的人，以各種名義滲透並介入到各部會的新聞公關過程中，公部門的思維和風格也開始「側翼化」，最終政府自我異化為特大號側翼，讓專業職責和公共利益跟著政治正確一起陪葬。

日前俄羅斯對烏克蘭發動導彈攻擊，同時有枚飛彈落在波蘭境內造成平民傷亡，我外交部立即呼應烏波，針對此事發表新聞稿譴責。雖然文字內容是寫「烏克蘭遭俄羅斯導彈」攻擊，「另外波蘭也遭飛彈擊中」，沒有具體明講導彈來自何方。但從新聞稿整體脈絡看，很明顯就是在影射俄羅斯。

然而，不僅俄羅斯馬上否認，美國亦不願局勢升級。美國總統拜登事發後沒多久就說，「不太可能是從俄羅斯發射的」。之後，又對七國集團和北約盟友表示，「是烏克蘭防空飛彈所致」。於是西方媒體輿論開始轉向，雖仍譴責俄羅斯，但將此事定調為意外。外交部第一時間的積極表態，結果不幸「揣摩」失敗，被網民譏笑為「翻車」。

事實上，這已不是外交部首次「側翼化」。數月前外交部長吳釗燮接受以色列耶路撒冷郵報專訪，遭到大陸方面抗議，外交部臉書粉專立即以「不用擔心觸怒中國，他們生氣就代表你做對了」的斗大圖片字眼回嗆。如果圖片上沒有標明外交部，還以為只是綠營側翼粉專。

發文者或許意在激化兩岸衝突、操作「大內宣」自嗨，但此舉不僅有違憲違法之虞，而且也自降格調。

自我側翼化的後果，不僅開罪俄羅斯，也降低了自己在西方國家眼中的價值，淪為招之即來、呼之即去，可謂未蒙其利、反受其害。

近期綠營網軍側翼屢屢出包，對綠營選情造成負面影響。外界一貫質疑民進黨為何不加強約束，卻反而被側翼制約。這些批評者忽略的是，當政府的行事風格和思維模式都逐漸側翼化，即使有心管束，但上梁不正下梁歪，效果肯定不佳。

希望這次翻車，可讓民進黨有所省思。勇於面對國際政治現實、務實地追求國家利益，才是治國根本之道。否則，最近被無情切割的「無良公關公司」，很可能是自己未來的寫照。