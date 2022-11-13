美維護民主 打敗川普民粹

這次美國期中選舉，預期中的「紅波」未現。目前看來，共和黨應可奪回眾議院控制權，而民主黨仍有很大機會可持續掌控參議院。雖然重新拿回眾議院議長寶座，但共和黨掣肘拜登政府的力道，將因贏幅比預期小和許多川普信徒落選而大為減弱。再加上共和黨現任佛州州長德桑提斯連任成功，對亟欲捲土重來的川普，打擊不小！

出口民調顯示，影響這次選舉結果的兩大因素為整體經濟的表現和美國民主的前景，後者甚至排在諸如犯罪、教育、環境等傳統地方選舉議題之前。雖然通膨壓力居高不下，但美國就業市場需求依然強勁，公司營收獲利財報普遍良好，所以整體經濟表現不算太差。

而選舉對維護美國民主制度的意義與重要性，選前，一般認為這個考量相較其他民生經濟問題，陳義過高、非關民瘼，不足以翻轉民主黨的頹勢。然而，此議題加上最高法院廢除婦女的保障墮胎權，在選前幾天就激起一波波民主黨選民的投票登記。

這次選舉結果對美國未來民主運作的威脅可體現在兩個層次。其一，若川普推薦的川普信徒大勝，說明一般選民並不那麼在乎他們否定二○二○總統大選結果等違反民主常軌言行，則美國兩百多年來辛苦建立起的民主規範、慣例與實踐，恐將一筆勾銷。

幸而初步數據顯示，有一定比例獨立選民儘管不怎麼滿意執政黨的總體表現，但為維護美國民主，仍投票給民主黨。也就是說，這次民主黨得以贏得選民青睞與拜登當年獲勝原因如出一轍：選民討厭川普信徒（川普）的程度遠大於喜歡民主黨人（拜登）的程度。

其二，除了聯邦參議員與眾議員，這次期中選舉還需選出卅六位州長、廿七位州務卿和卅一位州總檢察長。美國聯邦選舉事務，包括總統選舉，由各州州政府全權負責，總其事者通常是州務卿或州長，而州總檢察長可主動防止恐嚇選民之類不當選舉行為，或在選務爭議發生時在法庭為選舉結果辯護。

川普團隊於二○二○年曾試圖說服幾個搖擺州當責選務官員更動選票計數規則，以期反敗為勝，所幸這些大多為共和黨籍公僕，對美國憲法中一人一票的神聖性具有高於黨派利益的忠誠度，紛紛拒絕川普的圖謀。川普下台後，其團隊領悟到，把「自己人」先選進各州選務首長位置，才能一勞永逸。

結果在這次州首長競選中，只有十四名川普信徒獲勝，當中五名是非現任，計三名贏得州務卿，兩名贏得州總檢察長。最最重要的是，這五名沒有一位屬於八大搖擺州 ，因此對二○二四年總統大選影響不大；也就是說，川普團隊意圖顛覆選務的陰謀完全破功！

「維護民主」的考量對這次期中選舉的結果影響如此之大，證明美國畢竟不愧是現代民主制國家的濫觴，其整體選民的素質終究足以將川普代表的民粹逆流丟進歷史的灰燼之中。