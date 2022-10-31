吳密察3缺損 應知進退

故宮博物院絕少發生文物毀損之事，近兩年來卻毀了三件價值連城的瓷器文物，責任誰屬？看到故宮院長吳密察的做法，先是下封口令，然後要求下屬對該器物不得點交、不得記錄，修復之前也不得寫檢視報告，一切文件都以最高密件來處理，這是什麼樣的為官心態？

不禁想起孔德成，當年故宮文物遷台，連同南京中央圖書館、中央博物館的圖書文物一併暫置於霧峰北溝庫房山洞裡，府方成立聯合管理處來監管，聘孔德成擔任主任委員。民國五十二年聯管處例行檢查北溝庫房，發現其中一只箱子上有一灘水漬，裡面的《四庫全書薈要》有九冊被雨水浸濕，另一箱內有一冊內頁黏連，因是屋瓦破損雨水從天花板落下所致。孔德成獲知此事，立即向當時行政院長王世杰請辭，儘管漏水非人為因素，且洇濕的紙書可以裱褙修護，不像瓷器打破碎難以修補，但孔德成因珍貴文獻受損，即刻自請處分，堅辭職務以示負責。

孔德成是孔子第七十七代嫡長孫，大成至聖先師奉祀官，家學淵源，更專精於古器物，被派此任務就是器重他的能力與才幹，但當得知管轄的文物遭損時，他的第一反應就是一肩扛起，請辭負責。

而今主其事者，砸碎多個國寶，不但毫無愧疚，更試圖以威權之力隱匿。尤有甚者，自上任以來，聘用多為自己過去的下屬或學生，且漸遇缺不補，造成管理上的大漏洞。

故宮博物院舉世聞名，不但蘊藏數千年中華文化的瑰寶，更是代表人類文明達於極致絕倫的見證。典藏的每一件文物不唯因年代久遠、器物精緻、書畫卓絕而已，更是歷經水火、兵燹、顛沛流離，仍完好無缺的留存下來，方能成為國寶。豈料，太平之世竟有國寶毀損之事，且是在高規格維護管理條件下的博物館內發生，難以置信。

試問吳院長，真心尊重愛護故宮裡的每一件中華文物嗎？應該知所進退，勿再憑恃深綠的背景，唯有缺專業、毀管理、損文物的「三缺損」，又如何扛得起保護國家文物命脈的重責大任？