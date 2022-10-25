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關注中共高層 不如聚焦兩岸經貿

聯合報／ 鄭明德／台北城市科技大學企管系教授（新北市）

中共廿大全球關注，這兩天，很多學界及媒體界的師長、前輩、好友熱中猜測新的中共高層名單，或者猜測胡錦濤為何被「架走」？但筆者認為，台灣人在其中的角色不大，無能為力；不如好好關注兩岸經貿，這才事關台灣的競爭力。

對岸廈門大學台灣研究院《台灣研究集刊》，最新一期有〈中美戰略博弈中的兩岸經濟關係前景〉專題，共四篇論文。這是目前對岸涉台學者對兩岸經貿的最新評估，非常值得關注。

卅多年的兩岸經貿發展，在二○一八年下半年川普的貿易戰中面臨重大挑戰。川普政府試圖透過「脫鉤」政策以確保美國在經濟領域領先中國，特別是在人工智慧、半導體晶片、５Ｇ、生物科技、量子計算等技術領域。這個政策連帶對前述技術進行管制、對供應鏈進行掌控，乃至於對兩國交流進行限縮。

不過，這個政策影響中美貿易不大，除了二○一九年順差出現負八點五％，二○二○年順差增長率是七點一％，二○二一年順差增長率更高達廿五點一％。該政策對兩岸經貿的影響也不大，二○二一年的上半年，台灣對中國大陸的貿易順差是七八○點二七億美元，對岸學者稱這是兩岸經貿發展的長期「韌性」；該政策對兩岸經貿無法產生「脫鉤」作用。

兩岸經貿中最被關注的電子零組件、資通視聽產品與光學器材貿易，雖然因對歐美市場及技術依賴，被評估具較高不確定性。但從數字看，二○一九年台灣對中國大陸出口增長率稍跌至四點九七％，二○二○年出口增長率是廿點四％，二○二一年出口增長率高達廿五點三六％。整體而言，前述「脫鉤」政策影響層面也不大。

因應這幾年美國的貿易戰與「脫鉤」政策，對岸學者理解，這是「充斥政治意涵的概念」，試圖以「政治」、「安全」概念凌駕長期的經貿發展規律。因此建議北京應發展出「新型、高質量的兩岸經貿合作體系」，對前述貿易戰及「脫鉤」政策」進行制衡。對岸學者沒想到的是，其「新型、高質量」概念何嘗不是「政治」、「安全」概念，其實都是多此一舉，對兩岸經貿發展就可能只是干擾。

經過卅多年發展，兩岸經貿已呈現穩定的結構。貿易戰與「脫鉤」政策，也很難撼動兩岸經貿的長期積累。

貿易戰 美國

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