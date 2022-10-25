中共危機感 讓習攬權合理化

九年前，一位傾改革派的大陸留美朋友告訴我，習近平將追求兩任以後的連任，我當時不太了解其中含義，亦不能置信。現在回想，才知道中共政權的內部更迭，其實早有預謀，期間經歷許多外界難以理解的權力鬥爭。

江澤民、胡錦濤皆非紅二代，在傳統共產黨主流派眼中視為過渡階段，尤其是江、胡時期施政的西方化與自由化明顯，且與西方及周邊各國的關係平穩。文革以後，中國藉著與西方國家及台、日、韓密切合作，得以全面學習與發展現代化商業與科技，然而過程中也反映出了中共政權的「世俗化」，貪腐盛行以及貧富增大，再往下發展，資產階級日益獨立與壯大，中國是有可能逐漸走上民主體制，這必然引起中共黨內保守派全面抵制；因為此不但與共產主義的革命理念違背，亦將使得紅色王朝逐步瓦解，共產黨員的特權與利益完全流失，而進一步歷史的清算與評價難以預想。

過去卅多年來，中共政權全力發展國力，同時則警惕與防止戈巴契夫與葉爾欽式的人物出現。由是日益相信在這個階段，一方面，唯有堅定不移的共產黨可以帶領中國至富強之路；另一方面，也唯有紅二代的天然基因才能確保共產黨在中國的永續生存與發展。在這兩條互為表裡的思維交叉運作下，習近平路線的共同富裕、國進民退，以及力抗和平演變與統一台灣，就有了明確的意義與目標。

事實上，近年來美國積極聯合西方國家與日、台、韓等圍堵中國，更激起了中共的高度危機感，與中國人民普遍的民族主義愛國心，使得中共與中國在主觀與形勢上，皆需要有一個強而有力的領導核心，由此合理化了習近平的續任與大權獨攬，並鞏固了習的權力。

中共廿大以後，以習近平為核心的領導班子面臨國內外諸多嚴峻的挑戰，使得中國絕對不能閉門造車，必須尋找與外界交流之道；另一方面，美國則堅壁清野，切斷中國一切退路，意圖迫使中共產生關門主義，回到解放後的鎖國狀態。如此連結俄烏戰爭，第三次世界大戰序幕鋪陳於世人眼前，歷史的弓弦已然可以聽聞從未來時空傳來危險的嗡嗡之音，令人恐懼不安。

在這相互糾結危機四伏的世局中，從棋盤上博弈的眼光看，其中台灣的角色意外的重要。在中共領導的中國與民進黨結合美國對恃的兩岸局面下，看似中國被圍困於東亞第一島鏈，卻也逼使中共魚死網破，出兵台灣，而結果是落入美國布置的口袋陣地，被一次性殲滅，還是中國部隊擊退美軍包抄，勝利統一台灣？我們這一代人恭逢其盛，拭目以待。

然而，中國大陸社會中，其實看法並非鐵板一塊。去年四月，卸任的國務院總理溫家寶在《澳門導報》上發表回憶母親的長文，說「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。」之後，溫家寶的發言被中共官方消音，而他在近年中所多次勇敢發出的殷切盼望，說明中國目前雖是寒霜罩地，但在嚴冬過後，將大地回春，乃是人心所嚮。