快訊

英通膨攀42年歷史新高 歐盟整體通膨率11%比英更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霸凌SOP 教師根本無力招架

聯合報／ 江政昌／高中副校長（苗縣竹南）

報載，又發生國中生聚眾霸凌事件，只因聽到就讀國一女友，指稱與被害男同學在小學時曾有過節。

學生霸凌事件，導因心理及價值觀嚴重的偏差，畫面中施暴者小小年紀，眾兄弟叫囂圍毆畫面令人怵目驚心、痛心疾首。

事情發生了，依照「ＳＯＰ」：一、ＩＧ／ＦＢ；二、轉傳黑色豪門企業；三、網路公審謾罵；四、散播；五、警方查辦；六、通報學校和校安；七、釐清相關人員；八、家長和相關人士到校處理；九、追究相關責任；十、嚇阻提告；十一、法辦或保護管束…

然後呢？無意悔改者繼續和狐群狗黨為非作歹，被黑社會吸收，好好栽培成為「大尾流氓」。

真正改變一個人的，不是嚇阻他、不是控制他，不是否定他，而是讓他找到自己，認識到他可以做更好的自己，這一切需要專業人力協助、需要「時間」。學校能做的真的有限，面對層出不窮的未爆彈根本無力招架，往往只能多加留意、勸導、加強宣教！

更有效的作法是由政府單位把錢花在刀口上，編列預算籌設「專責組織」，積極採取後續追蹤輔導，務實面對問題、解決問題。

霸凌 小學 國中生

延伸閱讀

基隆少女KTV包廂遭霸凌…額頭被菸頭燙傷 媽媽心痛提告

簡舒培痛批柯市府SOP掉漆：要民眾6分鐘飛奔救車

「謝謝法官叔叔阿姨！」霸凌師遭重判4年半 解離昏厥受虐童寫感謝狀

媽媽評小禎「人妖」失言風波 Ella淚崩批母：這是霸凌

相關新聞

你種樹百里 禍害我鄉里

最近屏東人真是衰尾。屏東縣重要的交通大動脈屏鵝公路，正被開膛破肚般進行「種樹百里」工程。不僅讓鄉親往來屏北、屏南困擾連連...

柯P怪災民 巨嬰領導危機？

台北傳出多處積淹水災情，許多停在百齡橋下停車場的車子趕不及在水門關閉前移走而泡水，台北市長柯文哲卻回應「國民要為自己行為...

阿中紅燈門 執法政治正確？

民進黨台北市長參選人陳時中遭踢爆為勘災三度闖紅燈，警方攔下座車竟沒開密錄器，甚至違停在公車停靠站長達八分鐘，內湖分局就連...

科技．人文聯合講座／二氧化碳一公噸多少錢？

為因應蔡英文總統提出的「二○五○淨零排放」遠期目標，民進黨政府認為二○一五年通過的「溫室氣體減量管理法」（溫管法）所規定...

2050淨零排放 科技無解

中研院前院長李遠哲日前鐵口直斷「二○五○淨零排放，以現在的做法，根本做不到」。蔡英文總統昨天出席「台灣國際智慧能源周」活...

文資 不可忽略人的歷史意義

針對文化部於八月廿六日《古蹟歷史建築紀念建築審議會》通過，將現有兩處古蹟，「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。