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霸凌SOP 教師根本無力招架
報載，又發生國中生聚眾霸凌事件，只因聽到就讀國一女友，指稱與被害男同學在小學時曾有過節。
學生霸凌事件，導因心理及價值觀嚴重的偏差，畫面中施暴者小小年紀，眾兄弟叫囂圍毆畫面令人怵目驚心、痛心疾首。
事情發生了，依照「ＳＯＰ」：一、ＩＧ／ＦＢ；二、轉傳黑色豪門企業；三、網路公審謾罵；四、散播；五、警方查辦；六、通報學校和校安；七、釐清相關人員；八、家長和相關人士到校處理；九、追究相關責任；十、嚇阻提告；十一、法辦或保護管束…
然後呢？無意悔改者繼續和狐群狗黨為非作歹，被黑社會吸收，好好栽培成為「大尾流氓」。
真正改變一個人的，不是嚇阻他、不是控制他，不是否定他，而是讓他找到自己，認識到他可以做更好的自己，這一切需要專業人力協助、需要「時間」。學校能做的真的有限，面對層出不窮的未爆彈根本無力招架，往往只能多加留意、勸導、加強宣教！
更有效的作法是由政府單位把錢花在刀口上，編列預算籌設「專責組織」，積極採取後續追蹤輔導，務實面對問題、解決問題。
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