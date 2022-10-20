教師兼總務又變1922 早忘教學本業

拜讀十九日呂建築師大作「快來請錢！主計制度落伍 上下交相欺」，文中提到總務礙於主計制度必須依規編列預算及執行，個人身處教育第一線，深有同感。但近年來許多總務主任求去，使校長必須請新進教師擔任總務主任，甚至請代理教師兼任主任的工作，使得工作無法順利交接與延續，除了呂建築師觀點外，個人也提出想法。

首先是理論與實際脫節，在教育財政學裡面，零基預算可以被視為一個獨立章節，旨在每一次都重新思考預算，但總務主任工作不僅是採購，以土地管理為例，包含縣有地、國有地、甚至還有與民租地，其中國有地還需要定期檢送報表，但目前已經有國土遙測了，舊的工作卻未減少或移除。而與民租地更是夢魘，除了要記得跟上級機關申請預算付租金外，每次都需要徵得地主同意，如果建築物要修繕也要地主同意，致使老建築可能漏水，萬一地主不同意，那麼總務主任又要冒著違法風險，先找錢修繕，不然萬一有人受傷又必須追究責任了。

又如班班有冷氣政策，好像總務主任都是電機、電力專家，除了冷氣安裝外，還要學習監測管理系統，但是這些工作本來就可以由中央監控，只要配合各地微天氣資料，各校賦予強制開機權力，其實不必從電箱裝設、能源管理系統到冷氣保養維護，都要學校主任親自學習。

總務主任除冷氣外，尤其是在小型學校，有時還必須協助處理資訊設備、午餐事宜。以資訊設備為例，生生用平板雖然提高學生資訊能力，卻又是總務主任的夢魘，學生如何使用我們其實無法確認，現行配發的平板並不是每個軟體都能直接執行，包括連使用YouTube看影片都不如自己家中電腦便利，這時總務主任又要變成一九二二服務人員，負責解答各種疑難雜症。不禁要問，總務主任到底有多少時間可放在教學？還是變成軟硬體公司的無薪客服人員？

以筆者服務學校為例，自九月開學迄今，與總務主任有關公文超過百件，每件公文都很重要，除上述土地、冷氣、平板外，還有防災、國產豬肉宣導、節能減碳、綠色辦公等不勝枚舉。我們真的要思考，其實總務主任也是老師兼任，教學才是本業，一些例行性或政策宣導的公文真的可以減量，不然電子公文時代來臨，結果公文量反而增加，增加用電量也是要砍樹的啊。