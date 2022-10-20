科技．人文聯合講座／二氧化碳一公噸多少錢？

為因應蔡英文總統提出的「二○五○淨零排放」遠期目標，民進黨政府認為二○一五年通過的「溫室氣體減量管理法」（溫管法）所規定的減碳目標過於保守，而由環保署進行修訂，推出更為積極的減碳法規，並將法案更名為「氣候變遷因應法」，業經行政院會通過，目前正在立法院審議中。

因為廢核與用電增加，原來「溫管法」明文規定的二○二○年減量百分之二的首期目標已經破功，既然原來「寬鬆」的目標都不能達成，將法律修為更激進嚴格就能達成減碳目的嗎？日前在立法院衛環委員會中多名立委質詢要求檢討，新法中的「碳費」條款被認為可成為新的政策工具，環保署長張子敬指出每公噸有可能收逾新台幣三百元。環保團體認為價格太低，應逐年提高，應於二○三○年前達到國際水平的每公噸三千元。工業總會則認為不應現在就討價還價，要先訂出子法及階段性目標，再看工商業界的承受度而定。

排放二氧化碳一公噸到底應該繳多少錢，確實令主管單位頭疼。訂得太高，工商業反彈，不利年底選舉；訂得太低，企業界繳錢了事，減碳是你家的事。

就學理而言，應該視減碳的效益與成本而定。減碳的效益表現在減少颱風、洪水、土石流、森林野火…等極端天氣帶來的災難所得到的環境效益，問題是，這些效益往往發生在未來、在遠方，與本「公司」沒有直接經濟效益連結。至於減碳成本，會立即表現在公司的營收盈虧上。效益與成本的不對稱使得「減碳」成為國家的事。

民進黨政府也是這麼想的，減碳就由政府來承擔吧，錢不是問題，編預算就有！證據之一就是今年三月卅日國家發展委員會推出的「台灣二○五○淨零排放路徑與策略總說明」。根據該「直線型」減碳模型計算，二○三○年的碳排放量相對於二○一九年要減排九千萬公噸。要花多少錢呢？八項主要計畫總共編列了八千八百卅七億，亦即，將近九千億新台幣！花九千億減少九千萬公噸二氧化碳排放，也就是說減碳成本每公噸一萬元新台幣。

政府減碳每公噸要花納稅人一萬元，而工商企業排放二氧化碳每公噸只要繳交三百元，中間相差卅三倍！也就是說，政府用我們全國納稅人的錢減碳，而環保署收的碳費只是象徵性的意思意思而已！我們繳的稅原本應拿來充實教育設施，改善勞工福利，加強國防準備，現在被壓縮了，大幅移用為減碳的淨零轉型，這樣對嗎？好嗎？

（作者曾擔任行政院環保署署長）