GDP超日韓？ 冰山已不遠

看到ＩＭＦ預估今年台灣的人均ＧＤＰ將超越日本與韓國，覺得很不可思議。台灣這幾年的發展還不錯，但如果把時間拉長到二、三十年來看，台灣的危機可能就在不遠處。

卅年後的台灣會長什麼樣子呢？人口估計減少三五○萬人，扶養比將從二○一二年的卅四上升到一百左右，青壯年工作人口的經濟負擔將變好幾倍。

現在大家還沒什麼感覺，因為雖然台灣人口已經開始負成長，但總戶數還在增加（因為每戶平均人口下降），人口紅利（工作人口占總人口三分之二以上）也尚未完全消失（預估於二○二八年前消失）。再過十年，大家應該就會很有感。

少子化有沒有可能逆轉呢？很困難。現今七、八年級的生育主力，不僅沒有享受到過去卅年房地產飆漲的紅利，還得面對日益高漲的房價、物價，加上未來將不斷調漲的年金、健保等，生存壓力只會越來越大。

台灣與世界主要城市房價所得比。 資料來源／公共政策網路參與平台 製表／曾文哲 以房價來說，過去二十年房價所得比增加三倍左右，已高居世界前幾位。台大醫院的資深醫師可能就住醫院附近（台北市中正區），而現在年輕醫師則大多住到板橋、新店，甚至樹林去了，除非家裡幫忙，否則完全負擔不起台北市區的房子。連醫師族群都買不起房，更何況是其他年輕族群呢？可以說，那些炒房的投資客以及建商，正在親手葬送國家的未來。

東亞各國家、地區生育率。 資料來源／全國教保產業工會 製圖／曾文哲 加上台灣社會對「非婚生子女」的接受度低，因此整體來說，少子化逆轉的機率趨近於零。不只台灣如此，整個東亞社會都有類似的現象。

各退撫基金、勞保、國保基金財務狀況。 資料來源／審計部、理財周刊 製表／曾文哲 由於未來領的人多、繳的人少，軍公教退撫基金以及勞保、國保基金都會面臨破產危機，不是被迫舉債因應，就是要調高費率。勞退基金過去十年報酬率約僅四％，慘輸大盤，扣掉通膨幾乎是呈現零成長。

未來錢從哪裡來？除了新進公務員外，可能就是那些受雇的高薪族群，例如醫師、工程師、律師、會計師等。根據目前的所得稅制，有八十四％的人落在零或五％稅率，也就是所得稅來源主要是剩下十六％的人。而這些受雇的高薪族群不僅稅率高，由於其受僱身分，也缺乏合法的避稅管道。

至於醫療業，未來只會更慘烈。由於健保負擔沉重，給付點數幾乎沒有提升。醫師做同樣的處置，健保給付的錢與卅年前一樣，但是物價卻持續上漲，等於實質報酬正減少當中。未來醫院要維持盈利將越來越困難，只能靠衝量以及增加自費收入勉強維持。未來醫師的收入將陷入長期停滯。

面對將來的危機，有什麼應對方法呢？

個人認為從現在就要開始廣招移民，不管是藍領、白領族群，即使短期會對社會治安、文化造成衝擊也必須積極進行，以填補人力缺口。

再來，政府應加強生育補貼、幼兒養育、教育等福利，比起年輕世代面臨的龐大經濟壓力，目前的補助只是杯水車薪。

另外，政府應廣建社會住宅、壓抑房價，但這比較困難，因為背後利益結構複雜、既得利益者龐大，政府打房的選項與力道有限，難以撼動現況。

以上是國家政策的部分，但是更實際的是從個人做起。年輕世代宜趁早規畫個人的退休帳戶，並且進行長期穩健型投資，創造穩定的被動收入。如果只是依賴各種年金與勞退基金，未來的退休生活恐將非常艱辛，淪為日本學者口中的「下流老人」。