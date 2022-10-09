名家縱論／國際油、氣價格波動與展望

梁啟源 國際原油價格以WTI（西德州原油）價格為例，因烏俄戰爭影響由年初每桶七十五．九四美元，上漲到最高每桶一二三．五九美元，並維持在高檔。惟六月八日後顯著下跌，九月廿六日為每桶七十七．○二美元。

十月五日OPEC+宣布十一月起每日減產兩百萬桶決議前，油價又開始大幅回彈，十月七日達每桶九十三．二美元。另方面，國際天然氣價格以荷蘭天然氣交易中心為例，也受烏俄戰爭影響，每百萬英熱單位從年初廿二．九五美元漲到八月廿五日高點六十九．八七美元。但九月二日俄國關閉北溪一號後，竟不漲反跌，十月六日報價為每百萬英熱單位五十．八五美元。未來油氣價格走勢為何？

六月八日後油價大幅下跌原因之一，美國及國際能源總署釋出石油。根據美國能源資訊局資料，四月廿九日至九月卅日美國共釋出一．三三六億桶油，成功讓民間庫存增加一三四八萬桶，有助平抑WTI油價。其次，美元匯率升值，以美元兌歐元匯率為例，此時期升值六．九一％，也有助油價下跌。但最重要的是，期貨市場淨多單大幅減少，六月八日迄九月廿七日期貨淨多單減幅達卅一％，雖受市場看壞未來世界景氣影響，但更重要的是受美國聯準會六月十六日開始增三碼升息，且將持續影響。升息代表收縮熱錢並增加期貨投機成本，影響期貨市場多頭減少。

考量世界景氣將下行及美國頁岩油增產幅度（九十五萬桶／日），美國能源資訊局預估九至十二月全球原油將出現每日六十七萬桶供給過剩。故十一月開始OPEC+每日兩百萬桶減產幅度，足以讓市場重現供給短缺，這是油價反彈主因。但美國已宣布十一月將持續釋出戰略儲油一千萬桶或每日卅三萬桶，並將放寬自委內瑞拉進口石油反制。沙國能源部長也表示OPEC+實際減產規模可能僅達每日一百至一一○萬桶。再者，因美國仍將持續升息且幅度高於他國，除美元匯率將持續攀高外，壓抑期貨市場多頭，不利油價上漲。綜合考量以上因素，油價年底前或不再持續飆高。

天然氣價格方面，七月二日俄國以進行例行性維修之名，自七月十一日暫停北溪一號供氣十日，已提前對市場產生影響，是造成氣價於八月廿五日達到高峰原因。九月二日俄國因應歐盟制裁關閉北溪一號，影響其三分之一的對歐管線天然氣供應，之後，氣價不漲反跌，除因市場提前反映其影響及將有暖冬外，應和歐洲各國採取以下因應政策收效有關：

一、歐洲天然氣庫存／總容量於十月一日已達八十八％，高於五年同期平均，高盛評估應足以支應過冬。二、擴大自美國、卡達、北非進口液化天然氣，並增加自挪威之管線天然氣的進口。三、延役核能（德國）、燃煤、燃油及燃氣機組（如德國、丹麥等）。四、透過價格機制，減少電力使用量，從而減少天然氣需求量。歐洲九月比上年同期已減少電力需求五％。五、十月五日俄國國營天然氣公司以奧地利修改法令為由，意外宣布將恢復經奧地利輸往義大利天然氣出口。其出口量每日約可達十八億立方英尺。

由於天然氣是國際市場，同時期美國管線天然氣價格及普氏日韓液化天然氣價格也下跌廿二．三％與卅六．六％，主要受歐洲市場連動。值得注意的是，日韓液化天然氣價格是中油公司液化天然氣現貨參考價，八月廿五日比年初漲幅達一二九％，最近在跌價後比年初僅上漲十五％。這對補貼電力公司，今年累積虧損預計將達兩千億元的中油公司是個好消息。

加總而言，本文認為年底前油、氣價格再大幅飆漲的可能性不高，此將有助於各國包括我國的物價控制。（作者為中央大學管理講座教授）