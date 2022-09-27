教師節快樂 貴人是老師另一個名字

今年開學，有一個學生跑來找我，說他的母親也修過我的課，今年他上了大學，母親建議他來此修課。儘管學生母親的名字已是記憶久遠，如今還能夠教到學生的子女，對於筆者真是一大安慰與鼓勵！

回想從小到大，老師像大隊接力棒一般，一站一站的傳承他們的師道使命。大學系主任胡教授，曾以七十歲的高齡，站在課堂中講授心理學。期末時，還請全班到他的宿舍包水餃。看著同樣花白頭髮的師母忙進忙出，兩老頗有「含飴弄孫」的喜悅。最重要的是這位老主任，十分關懷學生就業。當年，還無電腦打字，所有推薦信都靠胡老師一個人慢慢撰寫。筆者的第一份工作，就是受惠於老師的推薦。

高中階段，雖然不是預期的學校，卻也驚喜連連。高一暑假數學陳老師把我從電子工廠叫回去，義務補習協助通過補考。期間還勸我看清自己的興趣與志向，讓我打消兒時夢想，成了改變筆者人生的重要貴人！到了高三導師曹老師，一次做父母職業調查時，看我不願回答後，很有耐心的提醒我：只要是父母正正當當的工作，你都應以他們為榮！十年之後，筆者寫了一本描述父母工作的「豬肉攤上的教育家」一書，就是受曹老師的影響。

到了高三下學期，那位帶著朗朗笑聲的地理課管老師，喜歡在黑板上畫彩色地圖，講笑話鼓勵大家。為了激勵眾人，管老師還發下豪語：如果全班能夠有十個人考上最高學府，他就在學校附近餐廳開流水席宴請大家。雖然後來沒有讓老師如願，但這一奇招，卻激勵了許多同學！廿年後，我們師生在電話中重聚，相約隔年春暖花開時節，在桃花樹下喝咖啡。沒想到因事錯過，等到回頭打聽，管老師已經作古！

至於在國中階段，當時除了上學交通不便，還遇到家境困頓危機。幸好遇到的這所外號流氓學校，竟招聘到許多具教育熱忱的老師，對青少年的叛逆很有一套。儘管校園很小，但所有課程都正常教學，師生間的名字幾乎都耳熟能詳。兩任鄭姓與劉姓校長，也很疼愛與體諒學生家裡的處境。尤其，那位外型嬌小、聲音宏亮的歐陽老師，上地理課絕不含糊，大大開拓我們的視野。而英文的錢姓與賈姓老師，常用英文歌曲、簡單英詩與小說等多元形式，來提升學習興趣。另一位教歷史的蘇老師，他的四川國語，直到後來聽懂後，才發現他很會講故事，全班成績從此突飛猛進。

這些老師分別在筆者不同的人生階段，拉人一把，成為改變生命歷程的貴人。因為有他們樹立愛與榜樣，才能讓許多人在前進的過程中，願意同樣付出與幫助下一代。