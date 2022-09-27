聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／回歸純粹本性的才藝競技

聯合報／ 趙坤茂
西洋棋特級大師卡爾森。 法新社
西洋棋特級大師卡爾森。 法新社

趙坤茂
趙坤茂
西洋棋特級大師卡爾森（Magnus Carlsen）自二○一一年七月稱霸棋壇後，迄今已坐穩世界盟主超過十一年。卡爾森曾在二○一四年和二○一九年兩度創下人類史上最高的西洋棋等級分二八八二，今年九月的等級分為二八六一，世界排名第一。

儘管卡爾森的等級分無人能敵，但若與電腦西洋棋王鱈魚（Stockfish）的等級分三五三五相比，可說是小巫見大巫，甚至還輸給排名一百的電腦西洋棋軟體。人與電腦對弈，簡直是以卵擊石，完全不堪一擊。如今電腦的演化速度遠超過人腦，故人機鬥智的大勢翻轉，不像「三十年河東，三十年河西」般風水輪流轉，而像「大江東流」般一去不復返。

人腦與電腦的棋力落差，使得棋手利用電腦作弊的情事時有所聞，即使最頂級的賽事也難倖免於外。當棋手知道下一步移動的棋子和座標時，下棋只是舉手之勞，所以無論是實體競賽，或是線上比賽，都很難阻斷如此簡單暗號的傳遞。倘若棋手的棋風丕變，或者棋力激增，就不免令人滋生疑竇。

九月初，在聖路易斯實體舉辦的西洋棋賽事，棋王卡爾森與新銳尼曼（Hans Niemann）對弈時慘遭滑鐵盧，終止連續五十三場不敗的紀錄。勝敗雖是兵家常事，但棋王落敗後卻直接棄賽，並在推特引用一位足球教練在賽事不公時的視訊聲明：「我寧願不說，若說了就有大麻煩。」暗諷尼曼有舞弊嫌疑。可能的推測是尼曼身上藏有震動器，藉以收到電腦的棋步指導，不過一切仍是真相未白的羅生門。

九月下旬的線上賽事，棋王在預賽階段再次遭逢尼曼，沒想到棋王只下一步棋就關掉視訊，直接放棄該回合的點數。此舉顯然有失風度，但在非常時期也反映了棋王沉默的抗議，震驚棋壇。後來棋王挺進最後四強，尼曼在半準決賽時遭到淘汰，棋迷暫時看不到兩人再次對決的戲劇場面。

如今電腦琴棋書畫樣樣精通，早晚都會衝擊到人類的才藝競技與市場機制。例如八月底時，一幅由電腦軟體自動繪製的畫作，在科羅拉多州博覽會的數位藝術類別勇奪首獎，引發競賽作品送件規範的熱議。另一方面，當普羅大眾皆能以電腦軟體自動繪製高素質畫作時，傳統藝廊該如何因應呢？

周末到紀州庵聆聽一位優秀中生代作家分享文學創作之路，在秋夜親炙作家風采別有一番滋味，真慶幸面對的不是機器寫手。走到戶外，清風徐徐吹來，濃濃秋意讓人感觸良深。不知蕭瑟秋風，除了可協助電腦散熱外，是否也能讓它格外有感呢？（作者為台灣大學資訊工程系教授）

人腦 畫作 風水 才藝

延伸閱讀

獅子會做後盾 萬里崁腳國小添軟硬體設備

影／李德維指陳吉仲研究報告涉抄襲 大學教授等級抄襲

30歲男星驚傳輕生！母捧遺照哀喊「兒子再見」

台南2警搏匪殉職 銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

相關新聞

教師節快樂 貴人是老師另一個名字

今年開學，有一個學生跑來找我，說他的母親也修過我的課，今年他上了大學，母親建議他來此修課。儘管學生母親的名字已是記憶久遠...

讀王毅在聯合國有關台灣的發言…遵國際法 應正視中華民國

王毅九月廿四日出席第七十七屆聯合國大會一般性辯論，其當時或前夕有關台灣之發言，有以下幾點值得討論與期許：

選戰亂潑髒水 民主退步

資深媒體人周玉蔻近日猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世背景，更重提他父親蔣孝嚴二十幾年前的緋聞案，竟還公布疑似涉入風波...

科技．人文聯合講座／回歸純粹本性的才藝競技

西洋棋特級大師卡爾森（Magnus Carlsen）自二○一一年七月稱霸棋壇後，迄今已坐穩世界盟主超過十一年。卡爾森曾在...

星韓參與、俄國警告…英國投入 印太更拉鋸

英國首相特拉斯在廿五日播出的美國有線電視網專訪節目中指出，盟國在烏克蘭立場上應堅定一致對抗侵略者，並呼籲民主國家應盡量減...

請問總統 台灣教育何處去

這幾年來，筆者和各級學校在職或退休的教師都有相同的感覺，就是教師愈來愈不快樂。主因是，台灣社會的政治運作已凌駕學校教育，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。