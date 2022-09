論文比對的迷思與謬誤：兼談論文被攻擊的可能性

近日有人使用論文比對系統,甚至英文文法更正系統,比對已發表數年的論文,據以指出該論文的缺失。這可能會造成之後臺灣的大災難,不可不慎。

一、論文比對系統的資料攻擊

論文比對系統的用處,在比對目前上傳的論文是否有跟其他來源的論文,有內容重複之處。

使用論文比對系統,一般都認知:如果重複的比例太高,就會被視為有抄襲的嫌疑;重複性低,則表示沒有跟其他來源的論文有內容的相似性,會認為上傳的論文是具有獨創性的作品。

但是這裡的問題在於論文比對系統,到底蒐錄了多少來源文件,可以讓上述的認知、說法成立?

國內使用的論文比對系統,大多是國際性的商業軟體 Turnitin(可以讀做Turn-it-in),其2019年宣稱已蒐錄了超過6千9百萬篇文章 [1]。即便其蒐錄了如此大量的來源文章,上面的說法似乎成立,但是早在2013年的時候,Turnitin就強調此工具「可偵測抄襲」是一大迷思、誤解 [2],更遑論其會發出諸如:相似比例達24%以上,「處於危險區域,並且很可能包含抄襲成分」等警語。如果有,則是Turnitin自打嘴巴、前後矛盾。

再則,把多年前已發表的論文A拿來比對,那麼其後發表的論文B、C、D等,有可能成為這次比對來源,而與A相似,導致A的相似比例飆高。因此,在解讀相似比例時,不能只看數字,還要一項一項看內容重複之處,並做必要的排除。這通常需要專家才能解讀得正確。畢竟是B抄襲A,還是A、B都引用前人之作,一般人不易發現。

為什麼這樣就會造成臺灣的大災難?試想,如果對立的兩方,要讓對方在論文上栽跟斗,甚至退出某些公職,只要針對上述的A論文,多發表B、C、D等與A有內容部分重疊的論文,那麼用系統比對起來,又不分青紅皂白的宣傳其飆高的相似度,困惑人民,那麼A論文的作者,恐將百口莫辯。

也許有人會說,誰會吃飽閒著去發表B、C、D這種論文。臺灣人也許不會,但是對岸呢?若處心積慮的佈局,以人海戰術一點一滴的累積這些用以文攻的資料,後續的情節各位可以自己想像。希望只是個人想像力太豐富。如果成真,我們不管是誰,都將深受其害。

二、文法自動更正的限制

再來說英文文法自動更正系統。目前有很多商業系統以及可以免費使用的系統,多數人使用Grammarly。而最近我們使用Grammarly評估:人工智慧領域作者撰寫的已發表論文摘要,以及由AI自動生成的論文摘要,各30篇。結果真人作者撰寫的論文摘要平均錯誤率為3.17,且平均總分為80分;而AI生成的摘要,由Grammarly自動評估後,平均錯誤率為1.47,且平均總分為85分!不管是錯誤率還是總分,AI生成的專業論文摘要,都比真人撰寫而且已發表的專業論文還要好。這說明人會犯錯,但是這個錯誤是Grammarly認定的。Grammarly應該能夠認定一般情形、多數人會犯的錯誤,這種錯誤有很多訓練資料可用,讓Grammarly這類系統表現相對良好,但Grammarly也不會全然都正確。然而專業領域的英文,有專業術語、慣用語句等等,訓練資料常有不足,就有可能會造成Grammarly更多的誤判:其認為的錯誤,其實不是錯誤,或是這種錯誤在某個領域是可接受的。

因此,要說某人的專業論文用文法更正系統評估起來,有很多錯誤,最好還是請該領域的專家再次確認,不要僅憑系統的報告就得出結論。否則系統的訓練資料有誤,就會造成評估有誤,而受害的是人類。難道以後我們都使用AI來產生論文,以保證更高的準確度?

論文比對系統相關參考文獻

[1] How Much Do You Know About Turnitin’s Content? https://www.turnitin.com/blog/how-much-do-you-know-about-turnitins-content

[2] Top 15 Misconceptions About Turnitin. https://www.turnitin.com/blog/top-15-misconceptions-about-turnitin