論文抄襲了嗎？ 學位論文該注意的事項

近日論文抄襲疑議的新聞，引發各方激烈的討論。而在圖書資訊學領域中，這也是重要的議題。因此不揣淺漏，略抒己見，希冀可以釐清一些偏誤。

一、學術論文的學術倫理要求

學術論文跟一般的新聞、文章、小說，最大的不同，是對知識的展現。不管是新知、舊知，都可以寫進論文，但要明白的區分哪些是新知、哪些是舊知。若是舊知，就要標示其來源；若沒有標示來源者，就會被認為是新知。這牽涉到事實與客觀的層次。

標示來源（也就是引用的概念），不僅用來區分舊知、新知，也用來表彰前人的貢獻，這牽涉到倫理道德層次。如果對舊知不做適當詳細的引用，可能會被讀者誤認為是作者自己創作發明出來的，而被後面的人引用。而學術論文有其對價關係，例如可用於升等、加薪、獲得計畫與經費等。因此，嚴格區分知識來源的貢獻，關係匪淺，需要非常的講究。

由於對於知識來源的講究，使得如何撰寫引用來源都有嚴格繁複的規範（如APA、MLA、Chicago、IEEE等引文格式規範）。即便只是跟某個專家非正式的討論，若該專家的知識、論點對自己的論文具備有意義的參考價值因而放入論文中，也需要引用。像 personal communication（個人通訊）這樣的方式，都可以寫入引用方式。

學術論文跟一般文章另一個不同處，是學術論文會盡可能被圖書館蒐集、典藏，以供後人利用，進而達到知識傳承、擴散的目的。

因此，一篇學術文章中，對於先前著作、知識的引用（包括對於自己先前著作的引用），要非常的嚴謹、講究，不能以訛傳訛，或是有誤導之嫌。當然，學術論文還是有可能得出錯誤的研究結果與知識，而被典藏、引用。但學術界本著求知、釐清事實的態度，某個時期的錯誤知識，仍有機會被其後續的研究更正。

簡而言之，學術論文的寫作，最簡單的原則，就是誠實、客觀、不隱瞞、不欺騙。只要表達出來的任何文字、圖表等內容，客觀且事實，來源清楚明瞭、知識歸屬清楚，而沒有任何欺騙、誤導情形，就應該能符合學術倫理，以及道德的要求了。

二、學位論文是否為公開發表的學術論文？

嚴格的說，不算。學位論文是獲得學位的門檻，在學術履歷文件中，學位論文與學術論文（期刊、會議、專書論文）慣例上是分開陳列的。學位論文告訴大家，有符合該學位的資格；學術論文則展示出，對某議題達到一定的專精、專業程度。求職時（特別是大學教職），學位論文是門檻，學術論文是加分、獲得青睞的項目。

另外，學位論文的授權、公開、典藏方式，也與學術論文不太相同。學位論文被重視的程度，沒有學術論文來得高。但若沒有另外發表，而只以學位論文呈現的重要知識，仍然會被重視而大量引用。例如，Restful API的規範被大量應用於工業界，在引用時，多數人會引用倡議者Roy Fielding的博士論文（Google Scholar上，其博士論文已經被引用9290次）。

因此，學位論文當然也必須遵守學術倫理的規範。

三、論文可否一稿多投？

將學位論文改寫成學術論文發表，或是先發表學術論文再納入到學位論文中，這是學術界的常態，不算一稿多投、一魚多吃。

畢竟，取得學位，是一種訓練的過程。而訓練過程的成果，寫成學位論文是畢業門檻，而發表成為學術論文（過程中受到更多專家審查的肯定），更是訓練成果的加分項目，沒有必要限制學術論文不能成為學位論文、學位論文不能轉出成學術論文。

因此，學位論文被比對出跟自己發表過的論文有很高比例的重疊性，只要指導教授與口試委員認定合理即可。

四、著作權、智慧財產權的區別

受委託補助的研究成果，可否自己拿來發表論文或是寫成學位論文？

一件委託研究案，會衍生出「著作權」與「智慧財產權」，雖然著作權是智慧財產權的其中一種，但是兩者要分開來討論。簡單的說，著作權是指寫報告時候表達的文字、圖表等，作者自然擁有的權利。而智慧財產權是指新開發出的演算法、技術、問卷、問卷結果與分析等內容。

基本上撰寫報告的人有著作權保護，但具體的著作權歸屬仍需視委託研究案的合約書而定。而智慧財產權則是合約書的重點，通常會規定委託研究的成果，其智慧財產權屬於委託人。

所以，如果沒有徵得委託人的書面同意，那麼既使擁有著作權的老師、學生，也不能拿受委託研究案的成果來使用，甚至公開發表。