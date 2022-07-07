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抗戰慘烈不堪回首 珍惜台海和平

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）
八十五年前的今天，駐守北平西南宛平縣的吉星文團長開了第一槍，揭開了八年抗戰的序幕。圖為吉民立與父親吉星文的照片、任官狀。 記者黃義書／攝影（聯合報系資料庫）
八十五年前的今天，駐守北平西南宛平縣的吉星文團長開了第一槍，揭開了八年抗戰的序幕。圖為吉民立與父親吉星文的照片、任官狀。 記者黃義書／攝影（聯合報系資料庫）

今天在歷史上是個有意義的日子，八十五年前的今天，駐守北平西南宛平縣的吉星文團長開了第一槍，揭開了八年抗戰的序幕。這場戰爭可以說是中華民族抵禦外侮最慘痛的一段歷史。為此上周末長風文教基金會、李國鼎科技發展基金會和台灣玉山科技協會，邀請了史丹佛大學胡佛研究院的郭岱君教授來「重探抗戰史」。胡佛研究院自二○○六年開放蔣介石日記以來，已成了研究近代史重要的寶庫。尤其在抗戰這一塊，過去很多撲朔迷離的事件，透過蔣公在日記裏陳述的決策思維和心路歷程，讓我們有機會重新檢視這一段歷史。

對很多年輕人來講，抗日戰爭只是課本上的名詞，但對老一輩來說那是刻在心裏的慘痛回憶。我是在抗戰後期出生的，六歲才隨著父母來台，雖然對於戰爭並沒有太多的記憶，但是從小聽到父母說起逃難的種種，以及眼見戰後城市的破敗，對戰爭的殘酷還是有所體會。

這場戰爭可以說是血肉堆砌而成，八年間總計發生了一一一七場大型戰役，有二○四位將領陣亡，三千五百萬以上軍民死傷，經濟損失高達六千億美元。對於在抗日戰爭中我們的損失與犠牲，雖然先總統蔣公採取「以德報怨」精神，不要日本賠償，但我一直認為歷史的錯誤可以原諒，卻不能被遺忘。而且也希望藉由緬懷這段歷史，大家可以記取教訓，唾棄軍國主義強權侵略，也珍惜幾十年來台海的和平。

最近的俄烏戰爭或許更可以給大家警惕。烏克蘭原以為可以背靠歐美與俄國敵對，但在遭受俄羅斯攻擊後，西方國家卻未如其預期般地出兵協助，僅提供武器、裝備及金錢。到現在戰爭發生四個月了，烏克蘭滿目瘡痍，軍民傷亡慘重。除喪失烏東烏南精華領土及核心工業區，使ＧＤＰ大幅下降；國內數百萬人流離失所，更有無數難民出逃；預估戰後重建經費更是天文數字，可謂代價慘烈。

烏克蘭夾在美俄兩大強權之間，卻未尋求平衡生存之道，而成為美國對抗俄國的戰爭代理人。我們可以看到強國的承諾不可盡信，再多的金援、軍援及經濟制裁都無法彌補戰火的損害，只有避戰及預防戰爭發生才是上策。台灣夾在中美兩大強權之間，很容易就成為美國牽制中國的戰略棋子，當我們過度地「親美抗中」，以美國馬首是瞻時，就可能被中國大陸視為挑釁，即使未有「謀獨」之實，但也有可能因「倚美」而成為箭靶，承受戰爭的後果。

日前總政戰部主任許歷農先生發表「淡水河不能變無定河」，文內有句話我深有所感，「戰爭像一頭怪獸，兇猛至極，沒有任何理性，不講絲毫人道。肆意吞噬人世間任何美好。」台灣沒有本錢可以經歷戰亂。即使購買軍備、強化國防，但「避戰」永遠應該是最高原則。韓非子曾言「恃交援而簡近鄰、怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也」。兩岸應該避免觸動彼此的敏感神經，減少不必要的怨懟或衝突。我們甚至也可以主動與對岸開啓和平對話，事實上兩岸之間還是有很多合作的空間，透過互助增加互信，避免兵戎相見，讓台灣永遠是個宜居樂業的寶島，讓兩岸人民同享和平的紅利，才是明智之舉。

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