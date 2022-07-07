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八年抗戰 蔣介石扭轉世界命運 誰還記得盧溝橋事變？

聯合報／ 黃瑞明／靜宜大學法律系教授（台中市）
盧溝橋。 圖／取自維基百科
盧溝橋。 圖／取自維基百科

八十五年前的今天爆發了一場左右世界命運的軍事衝突，但現在會想到盧溝橋事變的台灣人恐怕是小貓兩三隻。「那個國家」的家務事，「這個國家」的總統當然也不屑發表幾句感言。

二戰是人類史上最慘烈的戰爭。西方史學界向來的論述都是：希特勒就是大魔王，主戰場在歐洲、北非。日本是牛頭馬面，膽敢惹毛山姆大叔，所以太平洋這個次要戰場要從珍珠港事變說起。至於中國的抗戰？那只是碰巧與二戰時間重疊的區域性戰爭，不值一提。常看國家地理、探索與歷史等美國頻道的戰爭迷知道，二戰系列紀錄片完全不談中日戰爭。

這些年來，歐美史學界開始正視蔣介石領導下的中國對二戰的貢獻。除了哈佛學者陶涵、牛津教授米德與丹麥記者何銘生等人之外，美國學者法蘭克尤其值得留意。他前年問世的七百餘頁著作「人骨巨塔」（三部曲第一部）提出新史觀：太平洋戰爭始於盧溝橋而不是珍珠港，所以應該正名為亞太戰爭。這種觀點可以釐清很多難題，包括兩顆原子彈的道德爭議：不只免除美軍登陸日本本土時的慘重傷亡，也終結千千萬萬中國人蒙受的苦難！

法蘭克用前半部篇幅呈現中日戰爭的慘烈與肯定蔣介石的堅毅、勇氣與睿智，儘管錯誤決策在所難免。這本書在亞馬遜好評連連，在兩岸卻無人聞問：台灣這邊要感謝民進黨的去中國化與媚日史觀，大陸那邊則要怪罪作者的擇善固執：他直言中共與毛澤東消極抗日、乘機坐大，指出共軍唯一發起的百團大戰導致皇軍的殘酷三光政策。

八年抗戰是人類歷史上的奇蹟。當年的中國落後貧窮，中央軍以外雜牌軍充斥。蔣介石卻憑著一己意志讓舉國上下奮戰到底。直到珍珠港事變的四年半間，中國幾乎獨自面對海陸霸權（今日的烏克蘭則得到源源不斷的歐美軍援），屢敗屢戰，難得打贏也是慘勝。日本的石油超過八成來自美國，如同法蘭克指出，後者形同殺害七百五十萬名中國人的幫凶。首都海岸失守，半壁江山淪陷，投降本是非戰之罪。第三共和法國是一等陸軍強權，面對納粹打了六天就準備屈服，中國當時已經鏖戰三年。重慶大轟炸高達二百餘次，個人危在旦夕，蔣還是堅信得道者多助，中國不會永遠孤軍苦戰。

假使中國早已投降，日本就沒必要偷襲珍珠港。一九四一年十二月以前的美國，正值孤立主義氣焰高張之時，加上裝備落後的陸軍不過廿萬人，羅斯福師出無名，只能坐視桃太郎稱霸東亞。日本就能把中國戰場的大軍抽調北進西伯利亞，與希特勒合擊史達林，瓜分麥金德所稱的心臟地帶。因為蔣堅持四年，逐漸同情中國的美國輿情，讓羅斯福政府決定對日本採取強硬政策，最後禁止輸出石油，導致東京被迫對美開戰。如果蔣拖到珍珠港後才投降，太平洋戰局也很可能勝負易位。一旦有了駐守中國的幾個精銳師團增援，皇軍甚至就能準備輕取澳洲了。

第二次世界大戰讓山姆叔叔成就了強權一哥的尊榮，蔣介石的角色是關鍵之一。這位世紀偉人的助陣，扭轉了世界歷史走向。如果勝利果實落入大日本帝國，人權絕對不會是今天的王道。「天照大神」的後裔更加趾高氣昂，「清國奴」們也將世世代代擺脫不了賤民身分。包括台灣人在內，世人都該記得他與當年中國人做出的巨大貢獻。

日本 美國

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