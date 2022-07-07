願景工程回響／「照顧殺人」危機 比淨零更急

「照顧殺人」屢見報章，猶記得願景工程與聯合報五月連續數日全版報導「長照悲歌」專題，筆者深受啟發之下撰文「『照顧殺人悲歌」充耳不聞的法律人政府？」呼籲應以日本為鑑儘速修法。然而，已至司法階段者，長照家庭早已骨肉離散，為時已晚矣！故筆者敬謹以本文說明現行長照政策之缺漏及建議。

一、政府補助天差地別、住宿型長照機構一位難求，中重度失能長照家庭不得不選擇居家照顧。

「中重度失能」指進食、移位、如廁、沐浴、平地走動、更衣等日常活動有三項以上需協助（長照需要等級四—八），是長照悲劇高風險群，為何亟需住宿式機構專業協助的照顧殺人案卻往往選擇居家照顧？排除親人不捨外，主因有幾點：

1.選擇機構照顧，政府每年僅補助六萬元，普羅照顧者難以負擔。

主計處統計去年國民薪資中位數四點二萬／月，但長照機構基本月費四萬以上，負擔沉重可見一斑！以長照等級八（最重）為例，長照家庭面對的是懸殊的政府補助：居家照顧補助三六一八○元／月，但若選擇機構專業照顧，則僅補助每月五千元！衛福部次長薛瑞元於願景工程日前採訪中表示「將」研議提升機構補助至十八萬／年。但筆者不解，若選擇「居家照顧」能補助至每月三六一八○元，何以換「機構照顧」方式就補助驟減？縱如薛次長所說提高補助，對長照家庭顯然杯水車薪。

2.政府補助不足、國民力有不逮，怎能有兼顧品質且負擔得起的住宿型長照機構？

衛福部統計去年住宿式機構服務使用人數共計九五四○三人（不限中重度失能）；相較之下，已列冊之中重度失能者達二七五一四一人（未曾使用長照二•○者則未計入），可見住宿式機構供需懸殊、陷入負面迴圈：政府補助不足、照顧者無力負擔、住宿式機構無以為繼導致床位更加稀缺。政府應盡速提升補助、活化公有閒置土地予業者承包建設住宿式機構，促進長照產業永續發展，才能緩解中重度失能長照家庭困境。

二、民主法治應讓人民老有所依；但當政治成為「產業」，朝野政黨均罔顧憲法承諾！

1.我國憲法明定民主法治政府應有作為，福利國政策卻無法落實？

憲法及長照法均表明長照是政府職責及承諾。然而去年三月面對立委質詢，陳時中部長、蘇貞昌閣揆以「長照一•○經費不到五十億，二•○經費超過五五○億」影射已比馬政府時期更好，陳部長更表示「目前成果令人非常滿意」，恍若對照顧殺人案件頻生置若罔聞！倘如衛福部所稱「財源無虞」，何不提供中重度失能家庭足夠金額以負擔住宿式機構之照顧？倘經費不足，又何不撙節預算刻期完成長照制度之補強，讓照顧者有生路可走？

2.我國自詡亞洲民主之首，政黨輪替政府應當做更好！

二○二○年總統大選時，各政黨都對長照提出重要政見，但「長照二•○升級版（蔡英文）」、「一個便當的錢推長照保險（韓國瑜）」，選後不僅執政黨不當回事、在野黨也怠於監督！難道中重度失能者因無從影響選情而被置之不理？

相較於淨零碳排，「照顧殺人」是鮮活生命時刻在危險邊緣、危機更加迫切，必然要有政黨擔起長照制度改革重任，請執政的蔡政府帶頭做起！