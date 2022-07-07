教授求生存 這樣「照顧」學生…

政治人物的論文屢出問題，遺憾的是，我所在的學術單位，生態之複雜，可能遠甚於媒體報導。

我服務的學校大學部招生困難，但研究所招生績效亮眼，主管為了生存，用盡人脈廣招社會各界需要文憑者入學，且強調可以「快樂學習」。

這樣的結果，換來令人難以置信的學習生態：認真的老師開課困難；熱門的老師為了「照顧」學生，一年收數十個學生；自我放逐的老師甚至容許學生在研究所課堂唱歌歡笑，毫不在意學生來修課能否成長；甚至學生論文請人代寫的傳聞，多年來甚囂塵上。消息靈通的學生更為了投教授所好，定期輪流宴請還包接送教授，並互相通報只要養好教授的胃口，就能在餐桌上搞定論文。

我很疑惑，高等教育怎能如此沉淪？更令人瞠目的是，聽聞教育部要求相似度比對後，有老師為了「照顧」學生，指點同期的指導學生互相「參考」文獻回顧內容，原因在於相似度比對只能與歷史互相比對，無法與同期同學相比對。在這樣情況下，該教授的門徒無論何時開工，時間一到都可以準時畢業。

這樣的教育品質，難怪文憑變得如此不值；這樣的教授人格，難怪社會價值日益低落。