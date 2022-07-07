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給林智堅的上中下三策

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
民進黨提名桃園市長參選人林智堅論文抄襲案，對民進黨選戰可能造成影響。記者毛昱棋／攝影
民進黨提名桃園市長參選人林智堅論文抄襲案，對民進黨選戰可能造成影響。記者毛昱棋／攝影

台北市議員王鴻薇踢爆民進黨提名的桃園市長參選人林智堅論文抄襲案，其實對民進黨是幫了個大忙。

如果王鴻薇將資料握在手上，等選戰正式起跑參選人完成登記後，再將資料丟出，就毫無挽回餘地，要換將就來不及了。到時候民進黨全國選情恐怕會被拖垮。

林智堅第一本碩士論文疑似抄襲，是發生在二○○八年，之後的二○一四年新竹市長選戰，是由曾是民進黨籍的前任市長蔡仁堅挑戰國民黨現任市長許明財，冒出林智堅根本乏人看好，因此也無人有興趣去檢視碩士論文是否抄襲？但林智堅奇蹟式逆襲選贏並連任，政治行情扶搖直上，成為小英刻意培養的明日之星。此時大家就要對過去的作為加以檢視了。

從被踢爆出來的碩士論文內容，與科管局報告比對，是否抄襲根本不需要什麼專業判斷，任何稍具常識的選民很容易都能判定。因此，此時揭露出來或許可讓民進黨選戰策略有轉圜機會。接下來有三個可能抉擇。

上策是坦然認錯並退選。民進黨採取壯士斷腕止血措施，黨中央也可重新布局，而不致拖累其他縣市選情。對林智堅而言，年紀尚輕，人生路途漫長，不可能永遠順風順水。跌倒再爬起來，未來仍有大好機會再出發。

中策是認錯但仍選到底。選民或許能嘉許知錯能改善莫大焉，暫時止血。而學位雖然不代表能力，但既然已搬上檯面，選民自然會將一個純度不足的碩士，拿來與貨真價實留美博士（張善政）做比較，市長選戰打起來將會很辛苦。

下策是硬拗且選到底。此舉低估選民的智商，不僅桃園打起來辛苦，可能連其他縣市選情都被拖累。而且將指導教授及現任國安局長一缸人拖下水，賭注未免太大了。

更重要的是，那麼多莘莘學子研讀文獻、做實驗苦熬，如果發現提出這樣的論文，學位也能輕易到手，如何心甘？教育部不能將論文事件推給學校查就沒事，因為這將會立下一個不堪聞問的「低標」。未來教授如何要求學生認真寫論文？學術界恐怕就沉淪了。

民進黨 林智堅 抄襲

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