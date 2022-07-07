聽新聞
test
0:00 / 0:00

滅抄襲 指導教授負責

聯合報／ 張行道／成大土木系教授（台南市）
季青漫畫
季青漫畫

林智堅二本碩士論文都涉嫌抄襲，看到這種事絲毫不意外，在冰山角下的更多。覺得學歷不夠好看的人，汲汲讀個在職專班以漂高學歷，教授亦侍奉有來頭的學生，急急幫他們畢業。事情發生，看到指導教授忙著解釋，就知道他屬於這一類。台灣的學術界在看病，碩博士學歷貶值。

廿多年前，我有次看到自己論文裡的圖文，出現在某校政治所一本碩士論文裡，連敘述都是我的筆調，只是把專業的名詞改掉。十年前某校一個在職專班碩士學位被教育部取消，論文抄襲指導教授前兩屆畢業的論文。教育部每年都有撤銷學位的公告。

多年前有幾位部長、校長級的人，論文被發現抄襲、掛名作者沒實際參與，不久就下台。二年前某高官與幾位教授共同發表英文論文，還掛第一作者，第一作者應是對論文學術最有貢獻的人。他大概是打些電話、交代下面單位提供資料，或爭取到經費。這種人通常是放在致謝欄的，放在第一作者非常奇怪。一位共同作者還出來幫腔，說他該放第一作者，拍馬屁到不顧學術良知。以這位教授說法，教育部長或科技部長甚至總統都要掛名，因爲他們核准經費，貢獻最大。

美國大學校長的主要職責是募款，根本不看論文，升到校長這位子，早已寫過很多論文，哪還需要寫論文證明什麼？做到部長還要看論文發表，真是有病。寫好的論文要投入時間，做校長行政工作非常多，哪有時間做研究？若看到很多論文發表，其實大都是掛名，因為他可弄到經費，其他人樂得和校長一起列名作者。在台灣這種做高位還要發表論文的潛規則，從來沒有人檢討，造成上行下效一票做表面功夫。

我看過學校的論文抄襲處理辦法，會取消學生學位，但沒有對指導教授的處罰。一本論文寫完，若是抄襲，指導教授不知道，那是他根本沒看，或是學養太差，連學生抄都看不出來。也有的是教授做公關，收太多學生，根本沒時間指導。學生論文抄襲被抓到，應一併處罰指導教授，這樣下來這種教授才會注意指導，多花些時間在學生身上，學生會比較用功，抄襲事件會大量減少。

每年這時候是畢業季節，我忙著改六個學生的碩士論文，一本論文改五、六次，這樣下來學生還有抄襲機會嗎。「張教授太硬，不要找他」，學生私下討論…

抄襲 教育部

延伸閱讀

陳明通指導173名碩博士論文「公開電子全文僅5位」 遭疑怕人看？

國圖授權率已逾六成 陳明通學生論文檔案多設不公開

影／林智堅陷論文風暴 蘇貞昌：惡質選舉文化變本加厲

林智堅論文爆抄襲疑雲 林錫耀批國民黨閃電戰潑糞

相關新聞

滅抄襲 指導教授負責

林智堅二本碩士論文都涉嫌抄襲，看到這種事絲毫不意外，在冰山角下的更多。覺得學歷不夠好看的人，汲汲讀個在職專班以漂高學歷，...

給林智堅的上中下三策

台北市議員王鴻薇踢爆民進黨提名的桃園市長參選人林智堅論文抄襲案，其實對民進黨是幫了個大忙。

教授求生存 這樣「照顧」學生…

政治人物的論文屢出問題，遺憾的是，我所在的學術單位，生態之複雜，可能遠甚於媒體報導。

抗戰慘烈不堪回首 珍惜台海和平

今天在歷史上是個有意義的日子，八十五年前的今天，駐守北平西南宛平縣的吉星文團長開了第一槍，揭開了八年抗戰的序幕。這場戰爭...

八年抗戰 蔣介石扭轉世界命運 誰還記得盧溝橋事變？

八十五年前的今天爆發了一場左右世界命運的軍事衝突，但現在會想到盧溝橋事變的台灣人恐怕是小貓兩三隻。「那個國家」的家務事，...

願景工程回響／「照顧殺人」危機 比淨零更急

「照顧殺人」屢見報章，猶記得願景工程與聯合報五月連續數日全版報導「長照悲歌」專題，筆者深受啟發之下撰文「『照顧殺人悲歌」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。