滅抄襲 指導教授負責

林智堅二本碩士論文都涉嫌抄襲，看到這種事絲毫不意外，在冰山角下的更多。覺得學歷不夠好看的人，汲汲讀個在職專班以漂高學歷，教授亦侍奉有來頭的學生，急急幫他們畢業。事情發生，看到指導教授忙著解釋，就知道他屬於這一類。台灣的學術界在看病，碩博士學歷貶值。

廿多年前，我有次看到自己論文裡的圖文，出現在某校政治所一本碩士論文裡，連敘述都是我的筆調，只是把專業的名詞改掉。十年前某校一個在職專班碩士學位被教育部取消，論文抄襲指導教授前兩屆畢業的論文。教育部每年都有撤銷學位的公告。

多年前有幾位部長、校長級的人，論文被發現抄襲、掛名作者沒實際參與，不久就下台。二年前某高官與幾位教授共同發表英文論文，還掛第一作者，第一作者應是對論文學術最有貢獻的人。他大概是打些電話、交代下面單位提供資料，或爭取到經費。這種人通常是放在致謝欄的，放在第一作者非常奇怪。一位共同作者還出來幫腔，說他該放第一作者，拍馬屁到不顧學術良知。以這位教授說法，教育部長或科技部長甚至總統都要掛名，因爲他們核准經費，貢獻最大。

美國大學校長的主要職責是募款，根本不看論文，升到校長這位子，早已寫過很多論文，哪還需要寫論文證明什麼？做到部長還要看論文發表，真是有病。寫好的論文要投入時間，做校長行政工作非常多，哪有時間做研究？若看到很多論文發表，其實大都是掛名，因為他可弄到經費，其他人樂得和校長一起列名作者。在台灣這種做高位還要發表論文的潛規則，從來沒有人檢討，造成上行下效一票做表面功夫。

我看過學校的論文抄襲處理辦法，會取消學生學位，但沒有對指導教授的處罰。一本論文寫完，若是抄襲，指導教授不知道，那是他根本沒看，或是學養太差，連學生抄都看不出來。也有的是教授做公關，收太多學生，根本沒時間指導。學生論文抄襲被抓到，應一併處罰指導教授，這樣下來這種教授才會注意指導，多花些時間在學生身上，學生會比較用功，抄襲事件會大量減少。

每年這時候是畢業季節，我忙著改六個學生的碩士論文，一本論文改五、六次，這樣下來學生還有抄襲機會嗎。「張教授太硬，不要找他」，學生私下討論…