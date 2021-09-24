近日來有許多新聞的報導，提到藝人求子的辛苦歷程，經過多年的努力，依然無法成功懷孕！

這是當前社會對生育問題嚴重的迷思，認為女性只要有月經就可以懷孕，再加上透過試管嬰兒，懷孕成功是理所當然！許多如此似是而非的觀念一再傳播，造成大多數人們的錯誤觀念。

事實上，人類的生育，先天上有一個無法跨越的鴻溝，這就是女性的年齡！從人類演化來看，女性要生兒育女，對她是非常大的風險與負擔，為達到生存舆生育的平衡，就產生了女生懷孕的年齡限制！

早期的婦女不會碰到這樣的問題，因為那時女性在20歲最遲30歲就完成生育的任務，但是近年來，隨著社會經濟的發展，晚婚與晚育造成女性生育時間一再延遲；這個才是我們現今社會少子化跟不孕治療最大的困難！

女性的卵子是生殖的關鍵，而生理上女性的卵子是不會增加，卵巢只是儲備卵子的倉庫，而男人的睪丸是工廠，可以源源不絕的製造精子。所以女性卵子在數量上跟品質上都受限於時間。當女性超過35歲，卵子數量和品質急速下降，到了40歲，女性的生育能力已經差不多告一段落；這才是現代婦女不容易懷孕最大的原因！

試管嬰兒技術迄今已有四十多年的歷史，但是生育年齡的限制，醫學界還沒有辦法突破。因此，女性的年齡就成了現今生殖的障礙，超過44歲以後的婦女，就算用試管嬰兒來幫助懷孕，活產率也能不會超過5%；換言之，超過44歲以後的女性想要生小孩，就算用最有效的試管嬰兒，100次可能有95次會失敗；這就是為什麼我們常常看到一再失敗的例子。由於生殖醫學還沒有辦法突破前述瓶頸，因此要鼓勵和強調早期卵子保存及生育檢測的重要與必要性。

早期保存跟早期檢測其實是這幾年在生殖醫學最大的進展，這也是生殖醫學界一直在極力推展卵巢功能AMH(Anti-Mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙)檢測及卵子冷凍，只有早期檢測配合凍卵保存，才能把女性生殖能力做時間上的延長。

總而言之，我們需要更多的女性能夠認知自身生理上的極限；對有意生育的女性，應該利用生育健檢及生殖保存，為自己的將來養兒育女提早規劃，以免一再陷入期望落空的挫折中。