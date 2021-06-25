自從新冠肺炎疫情蔓延開來，進入三級警戒，台灣進入準封城的狀態，所有的媒體整天圍繞的話題只有疫苗。疫苗本身是對抗新冠肺炎的終極武器。而台灣急需疫苗但現階段疫苗卻供應不足，所以從疫苗採購、疫苗生產、疫苗代工、疫苗施打，凡此種種皆成為社會矚目的焦點。在這短短幾十天中，其實就是一本精彩絕倫的民間與政府對話的教科書，將來會成為經典的教材。

筆者擔任公職40餘年，在公職的最後20年，於立法院歷經五個不同的主管職務，看過了非常多的民間與政府對話的型態，爰將最近十幾天，八大工商團體、台積電、鴻海永齡基金會、佛光山、慈濟、好心肝診所、禾馨診所與政府不同部門溝通的型態，把其中的眉角個綜合分析，以供企業未來當做溝通的參考。

在所有的溝通中，我們歸納成六個重要的內涵與意義：

第一、高層的對話：

八大工商團體、，鴻海永齡基金會及台積電都和蔡總統見過面，直接的表達了想自國外購買疫苗，捐贈給政府的用心。蔡總統也回應了希望「多管齊下，多多益善」的政策，民間團體直接與政府高層對話，是最有效、最直接的方式。這種溝通方式取決於兩個重要的基準，一是議題本身的重要性；二是提出者的份量，顯然八大工商團體代表林伯豐、郭台銘和劉德音等企業領袖均受到政府高度的重視與自國外採購疫苗的捐贈行動也獲得善意的回應。

第二、沉默的力量：

台積電從六月初，董事會開始行動到提出申請，對外沒有走漏任何消息，直到被行政院宣布，甚至到劉德音董事長晉見總統之後，台積電都沒有開過一次正式記者招待會，護國神山台積電的沉默卻發出了無比的力量，台積電什麼都不說，我們卻感受台積電的溫暖，英國詩人雪萊說：「水是喧嘩的，深水是沉默的。」朱自清說「沉默是一種處世哲學，用得好時，又是一種藝術。」在這個人心浮動的疫情之中，台積電教會我們沈默是一種藝術。

第三、真實的價值：

在這一段時間中每家媒體都有內幕報導，每個名嘴都有獨家消息，在這個資訊混亂的時代，我們對於越關注的議題，愈要冷靜的思考，愈能體現真實的價值。

第四、真誠的可貴：

在網路的時代，任何政治人物、任何企業領導人、任何名嘴，所講的話都會留下永不磨滅的紀錄，所以必須真誠的面對事情，沒有模糊的空間，沒有退讓的理由；必須真誠坦然的面對問題，才會贏得社會的信任。在疫情期間，我們都會遇到許多從來沒有遇到的難題，泰戈爾說：「一個人要表現最高的真誠，就必須做到無事不可對人言。」疫情終會過去，唯有真誠面對，才會有未來。

第五、內斂的沉穩：

在吵雜混亂的聲音之中，我們發現佛光山、慈濟、好心肝診所，始終保持著高度的克制，用一種內斂的態度，表現出沉穩的特質，這個在講究哏圖、花俏的溝通時代是一股沁人的清流。

第六、直白的風險：

禾馨診所為了證明的自己的清白，甚至公布了與官員手機通話的截圖和施打疫苗人員的名冊，這種直白的做法，對解決事情也許有所助益，但是也會招致其他的風險，尢其會造成雙方沒有迴旋的空間，在民間與政府溝通案例中這是少見的例子。

當日本和美國援助的疫苗送到國內，政府採購的疫苗也會陸續到位，疫情緩解應該可以樂觀的期待，雪萊說：「冬天已經到來，春天還會遠嗎？ 」我們必須說，疫苗早日到來，解封還會遠嗎？讓疫情紛擾終將散去，我們要記下這段時間教會我們的事。