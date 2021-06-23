民眾黨團「海洋國土規劃，不能只是風電」線上記者會觀後感

國家整體綠能政策的推動上，離岸風電所關聯的航道規劃問題，引發各界關注。特別是在先前外傳主管機關有意將方案彰化行道延伸直行的規劃改為分流內切，激起產學界的多方議論。

為此，今天（6月23日）上午立法院交通委員會召集委員邱臣遠，偕同立法委員蔡壁如共同舉辦線上記者會，特別邀請台北海洋大學的學者專家方光明副教授，蔣元贊副教授，針對航道相關的安全疑慮，表達專業看法；以下為重點摘要，敬祈公眾佐參！

方光明副教授 記者會重點摘要

1、船舶航行的基本原則為避免無謂偏轉，而強勁的東北季風在台灣海峽管口效應下，大幅增加了船舶偏轉的風險。

2、洋流在臺灣海峽向北過了澎湖之後，於臺中港外海產生很多的迴流，在此情況下要求向內切，特別在繁忙的台中港外與進出的客貨輪、LNG液化天然氣船匯流，不僅管制困難，也平白增添船難風險。

3、航道內切也會增加與漁船的衝突，特別在天候不佳、漁船雷達設備不足的情況下，航行安全難以獲得充分保障。

4、LNG船進港及外海暫泊時的安全要求極高，如今竟然有方案將航道內切，不僅要在台中港(天然氣第二接收站)外海匯流交錯，更在三接(觀塘天然氣接收站)壓迫衝突外海的錨泊區，呼籲政府應正視如此高度風險，讓航道與三接錨泊區保持距離，並保留三接外推的空間，方能與藻礁共存。

5、而內切的航道更會衝突到三接外海的錨泊區，為了讓航道能夠內切，甚至出現了先往內轉，到三接前再往外切的論述。我的航海生涯走遍全球，還沒有遇過這樣荒唐的航道規劃。

作為一位船長，實在很難理解好好的延伸直行不走，非得要這裡拐，那裏轉，甘冒風險也要這樣做，卻讓人看不出有什麼積極正面的理由。希望藉著這樣的機會呼籲各界關注這個議題，請主管機關能夠公開透明，告訴大家非得這麼做的理由。

蔣元贊副教授 記者會重點摘要

曾經，我以為的直行航安基本原則，為了國家綠能大計，有所犧牲與妥協，是可以理解並接受的，所以當我聽到政府為了能夠讓國家可開發風場區域更大，要將本來從彰化延伸直行的政策改為分流的當下，我很認真地去算了風場的面積，但是結果反而讓我更加疑惑了。

1、這樣的改變，居然可開發風場面積反而更小，更弔詭的是，這向內偏轉方案是公認的更不安全，讓我們的海洋、航商、LNG船去承擔無謂風險，看不出對國家有任何好處，唯一得利的卻是航道外側的特定開發商，這讓人民怎麼看得下去？

2、很想問航港局 a方案不分流直行有沒有比c方案分流內切更安全？我想大部分學者幾乎是肯定的答案，從a變C，理由無外乎是要讓可開發風場面積增大，但如果分流內切反而讓風場更小呢？那一開始的動機不就不存在了嗎？這樣又要怎麼讓人不懷疑有其他原因呢？

3、或許安全絕非100%不容妥協，妥協犧牲為國家可以，但絕不容為了私利量身訂做。如今將航道扭曲閃過特定開發商，這要怎樣不讓人懷疑其中的圖利爭議? 為何好好的綠能政策，卻不能好好坦然面對，非得招來眾人非議，如此豈不可惜了這個能源轉型的契機？