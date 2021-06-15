從各國防疫成效 看政府領導力出了什麼問題

新冠病毒肆虐全球已達一年半了，這段期間各國疫情起起落落，病毒最早侵襲的中國大陸，早已走出困境並且成為國際上主要的疫苗捐贈者之一。去年下半年飽受疫情之苦的美國，新確診個案也自三月份以來大幅下降，即將全面開放。台灣過去一年可說是得天獨厚，蔚為世上少有的淨土。然而好景不再，過去一個月疫情急轉直下，目前仍處於三級警戒狀態。不僅失去模範生的光環，更因過度自我吹噓頓時淪為各國際媒體貶諷的對象，嚴重傷害了國家的形象。究竟是什麼原因造成情勢的逆轉，我們可以從領導學的角度來作探討。

領導是藝術，所謂「戲法人人會變各有巧妙不同」，即便是如此但仍然有不變的法則。正如音樂是藝術，但仍然脫離不了五線譜。

成功的領導有三個原則

洞燭先機建立威信：台灣十七年前前曾經有過抗煞的經驗，許多政府官員當年都曾在抗煞過程中扮演重要角色。因此當新冠病毒於中國大陸爆發，政府當機立斷關閉國門。加以民眾對當年之記憶猶新，願意充分配合政府的宣導，戴口罩勤洗手，故疫情被迅速遏止。疫情指揮中心也廣獲民眾好評，威信得以建立。蔡政府因而志得意滿，今年二月甚至在立法院自信滿滿地表示「不是台灣怎麼跟上世界，而是世界怎麼跟上台灣。」

但過去一個月疫情的變化讓蔡政府措手不及，衛福部自鳴得意的「超前部署」立即被打回原形：篩檢能量明顯不足，隔離檢疫所人滿為患，醫療院所也瀕臨崩潰，加上確診者死亡率竟然高達百分之三點五，怎麼能叫民眾安心？昔日震天價響的口號「有政府請安心」如今聽起來格外諷刺。蔡政府已經是威信掃地。更令民眾不滿的是政府一心只想扶植國產疫苗，唯恐進口疫苗對國產疫苗造成排擠效應，以致疫苗嚴重短缺導致施打率低得可憐，引發了排山倒海的民怨。

除了台灣政府之外，我們來看看其他政府的一些例子。我們先看澳門，澳門的疫情始終維持在穩定的狀態下。從疫情剛開始各國還在鬧口罩荒之時，澳門政府搶先一步迅速訂購了兩千萬個口罩，滿足了民眾的需求。而當時台灣還在每人每週限購兩片口罩的階段，跟澳門政府相比，台灣在口罩這件事實在稱不上超前部署。澳門自疫情爆發至今，穩打穩紮步步為營始終將疫情維持在穩定的狀態。

再看一下新加坡政府，全球疫情爆發時新加坡移工造成的疫情比台灣來得嚴重，但新加坡政府的防疫策略側重於疫苗的取得，因此早在去年四月就成立疫苗採購專責單位，遍訪全球三十五家國際藥廠，當輝瑞及莫德納疫苗還在初期試驗階段就已被相中。因此新加坡是亞洲最早取得疫苗的國家，目前已經有超過三分之一的人口完整接種。

穩定軍心凝聚共識：大陸疫情爆發武漢封城之初各國避之唯恐不及，美國政府更是抱著幸災樂禍的心態冷眼旁觀。但中共當局臨危不亂，立即指派中央大員坐鎮武漢，同時調集全國資源支援疫區。短短一個個月內設立16家方艙醫院，255家定點醫院，二十二萬間隔離病床。同時全國各省徵調四萬二千餘名志願醫務人員，組成346支醫療隊馳援武漢。當時台灣許多人不明就理，公然嘲笑方艙醫院的作法傷害人權，殊不知這是一種新創的公衛管理模式。事後證明，中共當局確實有能力把疫情控制下來，當四萬名志願者分批撤離武漢時，他們無私的奉獻，得到全國民眾的熱烈掌聲。不論我們是否贊同大陸的政治體系，但這段抗疫的過程證明了中共的領導效能不容小覷。

除了中國大陸之外，另一個值得一提的例子是紐西蘭政府。紐西蘭於疫情爆發之初就仿效台灣的作法：關閉邊境。但因觀光產業佔紐西蘭的經濟極高的比例，觀光收入驟減引發民眾強烈反彈。紐西蘭總理阿爾登每週網路直播，穿著家居服以平易親和的方式與民眾溝通政府的防疫措施，獲得了廣大民眾的支持，政府的防疫措施得以順利推行，也讓紐西蘭成為全球防疫第一名的國家。

這兩個案例告訴我們一件事情，在亂局中不是靠疾聲大呼團結的口號就能凝聚共識，領導人要散發能量並且有所作為方能凝聚民眾的共識，形成共同目標才是領導成功的關鍵。

創造亮點提昇士氣：防疫如同作戰，一場戰役往往都不是短短幾天就能結束。戰役中若能先馳得點或是及時對前線人員提供後援，對於團體士氣有莫大的幫助。

茲舉以色列政府為例，以色列政府於疫情爆發時迅速出手以高價向輝瑞及莫德納兩家藥廠搶購疫苗。以色列總理甚至多次親自致電藥廠高層，確保藥廠優先供應無虞。除了高價預購之外，以色列還同意提供國民接種後的醫療資訊作為誘因。目前，以色列已有超過半數的人口接種第一劑疫苗，是全球接種疫苗比例最高的國家。以色列政府不僅讓人民擁有免於恐懼疫情的自由，更成為全球防疫中的亮點。

蔡政府於疫情初期多日創造加零的亮點也曾經令民眾感覺安心。可惜蔡政府過度心繫維持加零的表象，不僅拒絕公衛專家多次建議的普篩，甚至揚言法辦與台灣大學公衛學院合作的彰化縣衛生局，令人為之氣結。反觀台北市柯文哲市長於疫情爆發之後，寧可冒著「逆時中」的大不諱，劍及履及的在熱點及時設置快篩，控制住萬華地區的疫情蔓延，為北市創造亮點，柯市長的政治聲望隨之扶搖而上。

綜上所述，每個成功案例的背後都是政府聚焦於人民的健康。領導別無其他，「民之所欲長在我心」是最好的結論。