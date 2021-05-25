西部航道案的數字遊戲 決策宜慎思明辨

彰化航道的由來

基於離岸風電對海洋開發利用之目的，四年前的彰化風場航道經歷無數次產官學會議，綜合考量航運安全、海洋利用規劃、風場開發、離岸距離等做出結論，並公告施行，堪稱整片重劃區的第一案，這條航道也將成鄰近海域劃設航道的主要依據。

提出分流的動機

政府的能源轉型政策目標明確，想當然爾期待風場開發面積能夠盡可能極大化，因此在合流直行的方案外，尋求分流以減少航道面積、增加風場面積的可能方案。

航安原則的挑戰

台灣海峽強勢盛行的東北季風，使得船舶的偏轉、匯流與操控都增加不少風險，特別是台中港外海的分流航行、進出匯流管制更是極大挑戰。

在船舶大型化的全球趨勢下，航道必須保留雙向間隔、事故緊急下錨、救援迴旋的緩衝空間，導致航道幅寬難以大幅縮減，此時分流是否合乎效益，成為值得深思探究的重點課題。

避重就輕，經不起科學考驗。分流反而讓風場面積更小！

公聽會上某學者合流直行Ａ案以及分流內切Ｃ案的對比，讓人不難發現箇中蹊蹺。合流直行Ａ案中還故意保留西側的兩岸直航航道(其實已不保留)，此部份未被計入風場面積，也就是說Ａ案的可開發風場面積被大幅低估達三分之一，而其中動機不禁令人生疑，為的是否就是要讓分流內切Ｃ案看起來可開發風場面積更大。若回歸校正，則合流直行Ａ案的風場面積為7.5GW(被曲解為5.6GW)，分流內切Ｃ案可開發的風場面積為6.7GW，Ｃ案的年發電量比合流直行Ａ案少26億度。

如此鐵一般的證據，讓數字告訴我們一個殘酷事實，那就是分流反而讓風場面積更小。那麼問題來了，既然風場面積更小、內切更不安全、又有繞道圖利某特定廠商的疑慮，為何還要不斷誤導政府走進這個迷宮陷阱呢？

就算要分流，也有延伸直行的方案，何以被消失？

最值得玩味的地方在這裡。我們只看到分流內切Ｃ案與合流直行Ａ案做對比，在Ａ案被選擇性「少算」的手法下，看似Ｃ案勝出，但同為分流，除了內切Ｃ案外，為何對內航道直行的可能性，卻隻字不提呢？何以選項設計為分流只能內切，而較符合傳統航安原則的分流＋內航道直線延伸卻無故被消失，被選擇遺忘，直接隱藏出局。這樣的選擇性分析比較，只能找出圖利特定公司的方案，實難判斷覓得對國家整體有利的答案！

內切Ｃ案不但在台中港需轉進（向東），來到桃園遇到三接渵泊區，還得再轉出來（向西），一條航道不到60海浬，要轉彎數次，尤其在東北季風盛行之時，加上台中港的進出匯流，偏轉內切將大幅增加航行風險，一旦發生海難，將是生命財產與環境浩劫的巨禍。

筆者本於專業與學術風骨，在此敦請決策端，尊重彰化風場延伸的航安原則，切莫放任有心人誤導風向，取巧舞弊。為政做學問理應公開透明來分析各種方案，求取眾人之福，杜絕營私之利，方能成就綠能永續基業。