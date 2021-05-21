蔣船長深談離岸風場航道—「航政專業A方案 」vs.「蛋頭學者C方案」

國內抗疫進入第三級警戒，六月上旬前民眾多全神聚焦關注疫情熱點、水電供應、以及股市振盪之際，媒體每天再再強調醫院「分艙、分流」，提醒辦公「分流」….；佩服的是，突然間城市交通系統人流、車流自律地快速變少，嚴實維持社交距離，這真是台灣民眾值得稱道的驕傲！

惟此刻提起「分流」，不免想到今年五月底左右，政府機關可能趁亂公告「台灣西部離岸風場航道規劃」結果？倘若其還是不尊重「航政專業」見解，硬說將引進「VTS科技方法全程及全時監控」航行規則，確保近岸船舶「分流」航行安全？想像未來科技設施「配套難到位」，「監控權責不明」，船舶南上、北下「自律不足」等等因素，站在多年航運專業立場，忍不住要憂心船舶航行安全，籲請注意政策後遺效應肯趨嚴竣堪慮！

四年前，政府機關積極執行「能源轉型」政策，拓展離岸風力發電計畫，妥善規劃了目前的「彰化航道」；簡言之，現階段第三期「風場開發」依據航政單位建議，將現行「彰化航道」直向朝北延伸（以下簡稱「航政專業A案」），應該就能兼顧「航行安全」與「開發效益」。

概略分析，前述「航政專業A案」劃定的台灣西部海域離岸 ( 台中以及苗栗附近海域 ) 風場面積約為1500平方公里，風力發電容量可達7.5 GW左右。

殊不知，有特定開發商與官方人士藉詞「開發效益」最佳化，趕緊委託學術機構研究對案，短時間內提出所謂的「蛋頭學者C案」分流方案，今年四月間，該學術單位連番於媒體及立法院公聽會上出牌，讓許多航運資深業界及學界人士議論紛紛，一片譁然。

深入探討「蛋頭學者C方案」為何會捨去直行的「航政專業A方案」？或許是護航特定風電開發商？或求第三期「風場開發效益最佳化」？其主要立論表面為「研發、建置及執行台灣海域航安制度」，包括「分道、分流」、科技方法執行航安規則、以及發展更佳之海難救助機制；茲剖析「蛋頭學者C案」系列內容，先提醒其中就有四大迷思如次：

（1）刻意將「航政專業A案」少算可利用風場開發面積？

航政專業A案 被扭曲的A案 蛋頭學者C案

風場面積(平方公里) 1500 1123 1355

發電容量（MW） 7500 5615 6775

發電度數(億度) 270 202 244

「蛋頭學者」將「航政專業A案」，刻意再將兩岸直航航道計入航道內，減少可設風場面積，以突顯C案的優勢。

如上表所示，「蛋頭學者」研究中，故意少算了1.8GW的風場面積，也就是68億度電。

（2）硬接過去的「慣用航道」

風場海域如同一片重劃區，四年前第一個建案「彰化風場」已經劃設了航道；如今北鄰建案不延伸直行，硬要銜接那未來即將消失的「過去」航跡道路。即強將南北兩案相鄰航道錯接，非要彰化「北上」船舶偏轉內切，違反常理「徒增危險」？豈有「航運專業」可言？

（3）船不是不能轉向，但要有「安全」保障

當過船長、領港都應該清楚，船舶應避免無謂偏轉，尤其在東北季風盛行之時，加上台中港的進出匯流，偏轉內切將大幅增加航行風險，一旦發生海難，將是生命財產與環境浩劫的巨禍。

然而看看「蛋頭學者C案」系列建議，除了「分流」更不斷想盡辦法要內切；不走直行大道，徒增兩次偏轉與內切匯流風險。既沒有更安全，「分道」繞行也不符合風場盡可能擴大的綠能政策目標；甚至航道內切肯定壓迫到「LNG三接」港區（包括暫泊區）外推的彈性。令人不禁要問，這樣的內切轉彎，對國家社會有多少好處，好到值得付這些代價？

（4）誠實解釋航道「內切」對國家有什麼好處

台灣在「能源轉型」途上不斷遭逢艱困考驗，從政策環評、躉售電價、環境保育、國產化等議題的解決，都是集眾人智慧的心血結晶。

在此「能源轉型」的關鍵時刻，任何可能的圖利爭議都會拖延進程，切莫因小失大，讓原先就缺乏信心的國人更加質疑「能源轉型」的正當性，如此絕非社稷之福。

國家的長遠大政步履維艱，士大夫責無旁貸，僅以專業及良知呼籲有關部門正本清源，理性面對「分流、直行」的航安原則；若要「內切」錯接、轉彎也請「蛋頭學者」具體提出讓人心服口服的專業理由論述，讓綠能轉型之路，能夠走得更順，更長，更遠。

綜上所述，「航道」規劃攸關第三期離岸風場開發成敗，忝為重要基礎實應仔細謹慎思考決定？謹爰「航政專業A案」與「蛋頭學者C案」二分法，列舉較易瞭解的數據簡要說明，接續將會提出各種方案的比較，祈望有關部門卓裁為禱！