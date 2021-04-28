離岸風電會再出現全民買單的高電價嗎？

最近經濟部為了第三階段離岸風電的相關規定，涉及航道以及數開發商場址競合問題，吵得紛紛擾擾，好不熱鬧。論其實際，航道/離風場址的劃設，並不只涉及經濟部和各開發商，交通部和航商，更重要的，是涉及全民的荷包。因為目前離岸風電的電價，是否需要全民的電價補貼，有競爭力，完全取決於離岸場址的選擇。

離岸風電經過各國的大力推動，在價格上，已經有絕對的競爭優勢，不再落人把柄。君不見在2018年競標時，都報出每度2.2元（天然氣發電在每度4-5元之間）令人「跌破眼鏡」的水平。可是，這有競爭力的價格，目前只限於「固定式」的基礎，而不適用於「浮動式」的基礎，亦即水深太深的海域。

來到離岸風電第三階段區塊開發，政府就是在追求有競爭力的電價，也就是為全民看好荷包，所以才舉辦招標選商，現在第三階段規劃10GW離岸風場，在彰化有3GW，都可適用「固定式」的基礎，至於台中苗栗外海，若考慮航道，也有4GW，理所當然應該選擇近岸水淺的風場，因為可適用固定式的基礎，而不是捨近求遠，去選擇要給予電價補貼，遠岸水深的「浮動式」「風場。

「浮動式」的基礎，在技術上尚屬新穎，也令人十分的期待，只是目前還不具經濟可行性，成本要高出「固定式」基礎風機好幾倍。所以該數開發商，向政府訴求要給予「浮動式」基礎，一個較高的𧄌購費率。這就回到了2018年，政府為了扶植離岸風電，而開出的高收購價（每度5.8元），也招致了反對人士的罵聲隆隆。「浮動式」基礎的風機，在全球追求碳中和的前提下，一定會是未來要走的方向，只是，何時價格會有競爭力，還未可知。再等個七、八年，國際上累積了豐富經驗，成本大幅下降以後，台灣再加足勁地推動，也還不遲啊？

也就是說，在時程規劃上，應優先選用「固定式」離岸風場，畢竟此類風場空間極為有限（如上所述，約7GW），在竭盡固定式離風空間後，再轉向開發「浮動式」風場。現階段台灣對浮動式風機，應採小規模示範案（而不是直接進入區塊開發）推動，在「浮動式」風機具經濟可行性之前，優先大力推動「固定式」的離岸風場，一來可以给予浮動式風機在國際間發展至具價格競爭力的時間，二來亦可持續累積國內離岸風電產業錬的經驗以及能量。

所以，我們建請 經濟部能源局，為了看好社會大眾的荷包，在台中苗栗外海，應先在近岸水淺處（「固定式」風場）劃設區塊開發風場，而非於離岸15公里外的較遠深水海域（「浮動式」風場），劃設區塊開發風場﹔同時建請 交通部航港局，應將航道劃設在離岸15公里外的較遠海域，又同時可兼顧航安，因其南接彰化航道直行。