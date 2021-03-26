媽祖魚，航道規劃和離岸風電

新近報導指出，「媽祖魚」台灣白海豚剩下三十二隻，保育績效不彰？

台灣白海豚瀕臨滅絕的原因，除了該報導指出的流刺網、拖網漁船以外，目前太靠岸邊，亦即太靠近台灣白海豚保護區的既有航道，可能無法卸責。

根據水下噪音的實測資料顯示，在台中外海，距離白海豚保護區1公里左右，亦即目前的既有航道上，所測得全頻段水下背景噪音，已高達140分貝，而最大噪音L95%竟高達149分貝，以其噪音頻率（25Hz)判斷，應係船舶的引擎所發出，在該既有航道上，船舶來往的頻率以及時間，可以想見對白海豚造成極大的壓力。

國外研究結果顯示，船隻繁忙的水域會使白海豚的潛水時間更長及逃跑。高速行駛的船舶對白海豚族群造成了極大的干擾，包括行駛速度及船舶噪音，白海豚對於行駛中的船舶並無適應及反應的時間，造成海豚受到驚嚇，另外，船舶造成的噪音因與白海豚聽覺域重疊，加上白海豚聽覺靈敏，故可造成破壞白海豚聽覺的負面影響。

另份報告亦指出，在通過海上交通繁忙的地區時，白海豚的壓力會升高，船舶的噪音可能會造成白海豚的驚嚇反應，長期而言，會導致白海豚的慢性損害、壓力及溝通中斷。

相對的，去年因疫情影響導致航運量萎縮的現況下，香港赤臘角海域作為白海豚重要棲地，白海豚族群獲得喘息，並顯著提升。

隨著技術的進步以及成熟，離岸風電的單機容量越來越大，其基樁的直徑也越來越大，西歐諸先進國家，對噪音有極嚴格的控管，因此在打樁的技術上，有許多降噪的先進技術，大大地降低了打樁的噪音。

況且相對於航道，離岸風電發出噪音的時間，主要在建設期的打樁階段，為期並不長。當離岸風場進入營運期間後，就不再發出大的聲音，根據目前台灣離岸風場營運期間的水下噪音檢測，在120分貝左右，這個噪音的水平，和目前在白海豚保護區內（未設風場處），實測的水下噪音(120-127分貝）不相上下。

綜上而言，若能將離岸風場置於航道與白海豚保護區之間，可以形成藩離，降低航道噪音對白海豚的影響，對白海豚保護盡一份心力。

甚且，離岸風場所在，流刺網、底拖漁法亦無法再施作，也將是對白海豚的一大福音。