綠電供應鏈重要，還是綠能產業重要？

昨天報紙報導小英總統說，台灣要打入綠電供應鏈，國際大廠例如蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等供應鏈，要求再生能源占比，甚至有要求產品製程要百分之百使用緑電的情況。

我們十分贊同小英總統的呼籲，這也的確是國際的現況，所以台積電才率先加入RE100的行列，不愧是台灣的護國神山。

台灣若果真走向百分之百再生能源發電，除了太陽光電以外，離岸風電亦將扮演相當重要的角色，惟最近為了國產化的議題，還有北方三島造成的紛擾，讓第三階段區塊開發，充滿了變數，茲針對國產化的議題，說明如下：

綠電產業，不等於綠能發展。我們在太陽光電產業，看得很清楚，太陽光電產業，在台灣開始推動太陽光電發電之前，就極為蓬勃，大家可能還記得在2005年左右，茂迪甚至榮登股王的寶座，當時台灣的太陽光電發電本身，極為稀少，當時主要靠德國撐起一片天，所以台灣的太陽光電模組以及相關部件，至少90%出口。

台灣的太陽光電發電，是在2016年小英政府上台以後，光電發電經過全球近20年的努力，成本大大的下降，才在台灣開始蓬勃發展，而產業則榮景不再，茂迪股價連半百都不到。

同樣的，離岸風電也是如此，全世界開發離岸風電的前幾名國家例如英國以及蘇格蘭，並沒有所謂的離岸風電產業，也並沒有要求國產化，因為他們的重點在發展綠電，不是發展綠電產業。

即便是德國丹麥風電大國，也未要求國產化，因為綠電攸關能源供應安全，環境保護（人民健康），以及氣候變遷的議題，至為重要，所以上述各國極為重視，而不以國產化作為前提。

反觀台灣呢？不知何故，總是一再地要求離岸風電的國產化。在2018年對離岸風電進行招投標以前，我們可以想像，是為了離岸風電價格較高，需要補貼，既然要花納稅人的錢進行電價補貼，對離岸風電要求國產化，無可厚非，可是在2018年的招投標以後，得標的離岸風電電價，讓人跌破眼鏡，每度電價介於兩塊二到兩塊五之間，比台電的迴避成本（台電生產火力及核能發電的成本），還要便宜，為什麼還要求國產化？

如果堅持要求離岸風電國產化，勢必會拖慢台灣離岸風電的期程，即便拋開關能源供應安全，環境保護（人民健康），以及氣候變遷不談，對台灣的經濟本身，也極為不利，誠如小英總統所言，台灣要打入綠電供應鏈，但若市場上沒有綠電供應，如何是好?

太陽光電由台電收購費率，目前十分高昂，不可能在台灣的綠電市場上大量求售，僅有零星收購。台灣的電子半導體產業，若想打進國際大廠的綠電供應鏈，就得靠離岸風電，因為量體夠大，而且成本合適。請注意，該成本係在不被要求國產化，2018年的招投標結果已顯而易見。

所以我們呼籲政府，請正視綠電的重要，不要以發展綠能硬體產業作為前提，也就是不要犧牲了台灣這40年來辛苦打造的電子以及半導體產業，在國際供應鏈中的地位，如果因為在國內買不到綠電，被迫出走或喪失訂單，對台灣經濟將是一大打擊。

反之，綠能產業，例如離岸風電的零部件製造商，不論是風機，水下結構，或是安裝船等，目前並不是國內工業的強項，我們建議不妨參照在太陽光電的做法，用鼓勵，費率加碼的方式，讓開發商自行決定，讓國內有意投入離岸風電硬體製造的廠商，自行決定是否要加入這一行列，而不是作為義務。

如果因為國內離岸風電供應鏈無法跟上，而遲延了離岸風電的發展，導致台灣半導體及電子產業因買不到綠電，達不到「碳中和」的承諾；而無法打入全球的綠電供應鏈，台灣經濟因小失大，得不償失啊！畢竟離岸風電的產業鏈，還在初期萌芽階段，是否果真有必要以台灣目前作為發展重鎮的電子以及半導體，作為交換的對象，請政府三思啊！