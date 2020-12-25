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臺中購物活動連發 帶動商業會會員持續轉型發展商機

聯合新聞網 / 賴正庭／臺中市商業會理事長

去年2019年底新冠肺炎疫情嚴峻，全球產業、經濟都受到衝擊，臺灣雖然防疫有成，但也連帶受到極大影響，臺中市政府今年舉辦「2020臺中購物節」，不僅衝破90億元的消費登錄金額，也帶動超過360億元的經濟效益，在疫情盛行之下，實屬難得也為台灣經濟打了一劑強心針。

臺中市商業會由134個商業同業公會共同組織而成，有餐飲、文創、百貨、美容美髮等上百種行業別，涵蓋食衣住行育樂，不過許多傳統產業沒有管道行銷，或是找不到人傳承，空有技術或好品質，卻因此經營停滯不前較難突破，相當可惜，所幸的是今年台中購物節首創店商平台，讓合作店家不只有實體店面，也輔導拓展網絡銷路，商業會會內更配合活動展開，開辦經營課程、教授網路直播，引領會員迎接新型消費型態，不少會員在活動中大有斬獲。

而年底續辦的女麗購活動，以女性消費為主軸，環扣在美容美體、百貨零售、餐飲旅宿、運動休閒等四大重要產業行銷，市府加強著力於導客和品牌行銷，都是促成商業會的會員在疫情中，持續轉型發展商機的踏實作為，可說是危機就是轉機，期許這次的女麗購活動，能夠再次刺激消費、再一次創造經濟高峰。

疫情 網路直播 新冠肺炎

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