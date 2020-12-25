利用台灣地質條件確保天然氣的安全供應

近來受到地緣政治影響，台灣成為國際強權之間的必爭之地，國內外許多專家智庫都認為台灣極可能是未來發生國際間重要衝突的引爆點。然而目前台灣能源約98%倚賴進口，萬一衝突發生，海運遭到封鎖，如何維繫島內能源供應已成為我們必須立刻嚴肅面對的國安問題。

「非核與綠能家園」是臺灣當下的能源政策，政府規劃2025年發電之能源配比是燃煤30%、再生能源20%、天然氣50%。其中燃氣發電佔比極大，並全以液化天然氣之形式進口。台灣孤懸海外，油氣電沒有任何管線與鄰近國家互通有無，然而台灣目前天然氣僅有法定7天的安全存量，依照規劃到2027年法定存量才將增加到14天。假使液化天然氣運輸發生重大延誤，島內將出現限停電的威脅。

國內對天然氣供應安全的論述多著重於擴大供氣來源以及增建接收站、儲槽等設施，少見治本良策。筆者從事全球油氣探採工作四十餘年，深信台灣的地質條件，足以解決大部分天然氣安全供需的難題。本文謹就如何「增加自主供應量」和「建構充裕安全存量」兩方面提出管見。

增加自主供應量

增加自主供應量最好的方法是提高國內產量。世界上天然氣進口國家，只要地質條件允許，都會提供獎勵措施，吸引油氣公司前往探採。一般認為台灣天然能源儲量貧乏，因此對探勘開採向不積極。然而實情未必如此。

國際上其實不乏在原本被認為沒有油氣儲量的地方開採出大規模油氣的例子，以色列即是最佳典範。該國地緣政治環境艱險，能源供應一向被視為國安第一要務。經過數十年多家公司的不斷努力，終於在2009年由美國公司Noble Energy利用地質新觀念，於地中海東緣深海發現了總量超過1兆立方公尺的天然氣。除足夠供應未來30年的國內需求外，還能外銷至鄰近國家，徹底改變了該區域的戰略情勢。

此外，世界上一些曾經被認為探勘已進入成熟階段之產油氣盆地，至今仍持續有新油氣田被發現的成功案例也俯拾皆是。像是筆者前僱主Maersk Oil 於2010年在挪威北海，根據對油氣運移及構造圈閉關係的新認知，在距離過去失敗乾井僅數百公尺距離外的構造高區上，鑽井發現了近30億桶儲量的Johan Sverdrup大油田。台灣十幾年前投產的台南官田氣田，也是筆者與中油同仁在檢視老井電測與含氣砂層震幅異常之後，重新鑽探隆田構造而發現的。

這些案例成功的根本原因應為業界的良性競爭，讓地質新觀念和新技術能夠不斷注入探採工作，找出前人想不到或看不見的隱匿油氣藏。

雖然台灣如今每日僅生產30萬立方公尺的天然氣與不足百桶的凝結油，但南北兩個生油氣盆地，過去也有日產550萬立方公尺天然氣的紀錄。可惜近二、30年來探勘未見顯著成果，油氣產量亦逐漸枯竭，造成社會大眾存有台灣已耗盡本土油氣資源的迷思，但是如果藉由業界近年來發展的新觀念與新技術，加以持續探勘，台灣也有相當機會實現能源自主供應。

有鑒於此，筆者於2013年創立了福爾摩沙能源公司，開始研究台灣的石油系統及探勘潛力，目前根據地質新觀念，已篩選出風險不高、總蘊藏量可能達600億立方公尺的10個含油氣目標構造，開發後估計可滿足台灣20%的天然氣需求。除了陸上，台灣西南深水海域的探勘工作也正在起步，與此鄰近的珠江口到瓊東南深水海域已開採出規模有數千億立方公尺的儲量，如果台灣在此區域有類似發現，那麼台灣的天然氣市場也就可以重返四十年前的景況，再次達到自給自足。

建構充裕安全存量

仰賴進口天然氣的歐美國家，多以地下儲氣窖方式儲存30天以上的冬季尖峰需求。像美國這樣的天然氣生產消費大國，更是有400個左右遍佈全國、多半由老氣田改建的儲氣窖來調節供需變化，總窖藏量超過1300億立方公尺，並擁有萬口以上的注氣井及生產井，尖峰產能每日可達33億立方公尺。進口液化天然氣的國家，會同時使用成本較昂的地上儲槽儲氣。各國對天然氣的安全存量規定不一，但均大於台灣。

台灣儲存天然氣基本上是儲氣窖及儲槽並用。在液化天然氣接收港口周遭建有地上儲槽，也已將苗栗產量日減的鐵砧山氣田改建為地下儲氣窖。國內現有9座儲槽，總容量117萬公秉，相當於 18天的用量。但由於台灣運送液化天然氣船隻卸載頻繁，儲槽必須經常騰出容積準備接收新貨，致使實際安全存量僅餘7天。鐵砧山儲氣窖目前儲氣量雖高達 30億立方公尺，相當於43天的用量，但由於現有之8口注、產氣井每天只有240萬立方公尺的最大產氣能力，作為緊急狀況下必須供應台灣每日用量近 7000萬立方公尺的安全存量時顯然力有不逮，故其功能僅為調節夏季尖峰用量而已。

鐵砧山構造其實是一個理想的儲氣窖，它圈閉大、儲層滲透率和連通性好，適度的投資，加鑽20口新的現代水平生產井，可以大幅改善產能的不足。水平井單井產能可達垂直井的數倍，高產時也比較不會出沙出水，估計鐵砧山儲氣窖產氣能力可因此提高至每日2,000萬立方公尺。

除擴大鐵砧山儲氣窖生產規模外，還建議選取兩、三個其他老氣田作為新的地下儲氣窖，把產能更加提高。相較於價格亟為昂貴、又危險的地上儲槽，這項投資堪稱經濟實惠。於承平時期發揮其調節功能，一方面可消弭各種天災人禍所引發的供氣顧慮，另一方面又可在國際市場價格劇烈波動時彈性增減進口氣量，平準國內價格。在面對進口中斷的緊急狀況時，這些儲氣窖具有充分的產氣能量去維持正常的燃氣發電。因為它們分散於不同地點，被攻擊破壞的風險也同時降低，達到戰略上的安全目的。

結論

台灣的自然地質條件，不但提供了可觀的天然氣探勘潛力，還有一些老氣田可以建構為地下儲氣窖，在非常時期提供緊急安全存量，平日則可降低國際價格波動對台灣民生經濟造成的衝擊。

關於國內油氣探採，政府應該從鼓勵中油加強探勘和協助民間企業參與競爭兩方面雙管齊下，並由行政及立法機構認真的去健全和效率化各種監管油氣探採鑽井的法令規章，包括目前曠日費時的環評與土地租用、變更使用之審查程序，務求探勘及鑽井作業在合理時間內得以開展，順利探明台灣的剩餘油氣資源，進而厚植國力，造福社稷。

在廣建地下儲氣窖方面，政府應編列國安特別預算，支付事業單位因鑽井、注儲工程、擴建處理設施以及購買安全存量天然氣等而衍生的額外費用。

興建一座液化天然氣儲槽需耗資新台幣數十億元，這筆錢如用於探勘本土天然氣和整備幾個新的儲氣窖，非但可以大幅度、甚至永久改善台灣天然氣的供應安全，又能創造千億以上的經濟效益，何樂而不為呢?

最後，我們想提醒，節能減碳、降低溫室氣體排放，減緩氣候變化對地球帶來的衝擊是人類共同的目標，然而此目標並非一蹴可幾，現今綠能仍有相當技術與產量的瓶頸有待突破。在此過渡時期充分利用自有資源，提升國家安全，平衡民生經濟需求，才是務實之道。

作者簡介

牟敦堅先生畢業於台灣大學和美國愛荷華大學地質系，從事全球油氣探採工作四十餘年。曾任職美國Occidental Petroleum 全球探勘總地質師，及丹麥Maersk Oil 全球新探勘項目總監，並曾擔任中油短期顧問。2013年他在台灣創辦了福爾摩沙能源公司，開始從事台灣陸上探勘工作。