政府應正視能源「零排碳」議題

台灣政府長久以來，只偏重硬體的產業發展，而對能源問題並不主導重視；能源問題完全交由中油及台電公司負責；經濟部的官員似乎惟台電、中油公司是從，不論是對石化能源或是核電的使用，都視為理所當然。台電、中油公司的規劃，就是政府的規劃。

對於核能發電，若不是30年前反對黨長期的抗爭，台灣的廢核與「非核家園」，不知何時能實現。

30年前的反對黨現在成為執政黨，似乎沒有任何一個反對黨（國民黨除了美豬，好像也沒有別的議題）有能力來監督政府，即使是對於國家發展極為重要的能源議題，徒然費解？

最近媒體報導，台灣在減碳方面的排名，是全世界倒數第五，有長足的進步，從本來排名倒數第三進步的倒數第五，小英政府，有很大的貢獻！

即便如此，還是在世界排名吊車尾啊。

我們認為，如果不扭轉這種輕忽能源議題的態度，台灣的「減碳成效」是不會有改變的。

台電公司的態度，還是以石化能源為主，再生能源為輔；小英政府上任後，再生能源離開丑角的地位，但畢竟還是輔助的角色；之所以台電公司才在政府的支持下，不斷地去增加天然氣的發電機組，因為要能源轉型啊（我在另外一篇文章已經提到，小英政府對「能源轉型」可能有相當大的誤會），小英政府的能源轉型，是對的方向，只是相對於全球未來趨勢而言，遲了20年，因為現在全球不是在發展天然氣，而是在全面減碳，目標是零排碳。

而小英政府卻執著於「綠電國產化」，拖緩了減碳的腳步，請問電力供應重要，還是勉為其難的國產化重要呢？連中鋼、台船公司都不想或是不能做到符合國際標準的情況下，別的公司又如何一定能夠做到呢？離岸風電產業，水下基礎以及塔架，都是以特殊鋼材為主，這些煉鋼產業，以及製造鋼材零件的產業，果真是政府真的要去追求的產業嗎？

那風力發電機或可以國產化嗎？西門子哥美颯公司，在2017年底來台設廠後，小英政府十分滿意，誇稱自己是亞洲離岸風電製造供應鏈的領頭羊；而最近卻有媒體報導，有可能陸資會購併西門子哥美颯公司，倘若如此，所有政府的努力，豈不是白費？

由上可見，小英政府的國產化離岸風電產業，是不切實際而且也是危險的，因為強力要求國產化，拖慢了能源轉型的腳步，不但無助於國內產業提升，促進有競爭力的拓展離岸風電產業發展，反而將最重要的能源轉型的時機給錯過了！

經濟部次長曾文生在近期媒體報導提及，未來的10年是人類減碳極關鍵的10年，而政府似乎沒有打算要立下零排碳的時間表（ 這意味著台灣被排除 ?），除了歐盟，日本、韓國，甚至中國都立下了「零排碳」的時間表以後；緊接著美國拜登政府，一定也會做出類似的決定，台灣以出口為導向的經濟體，若不跟上「零排碳」的腳步，極有可能日後會被經濟制裁。如果政府不及時地做出規劃，積極推動。受害的是廠商，外銷受阻，國家的經濟實力會大大的消退。

我們在此呼籲政府，盡快地做出「零排碳」的時間表，參考日本、韓國的目標，並且盡快地在政府各部門進行盤點，以及如何減碳的方法。

台灣有個好處，因為長期以來電價便宜，所以整個產業結構算是極依賴電力，電力占碳排放量60%以上，所以要減碳的話，改變電力結構，就已經達到了60%，所以這部分是首要改革的對象，而且也是相對容易的部門。

例如德國，從1990年開始立法鼓勵再生能源發電，到去年年底，再生能源發電已經達到50%，也因為德國鼓勵再生能源發電，所以促成了太陽光電從昔日一度50元的電價，到現在不到兩元的成本。現在再生能源的發電成本，在歐美國家的努力下，已經大大的降低，比石化能源發電還要便宜許多，台灣政府完全沒有任何的理由，不去大力鼓勵再生能源發電，不馬上立下2035年前要達到百分百再生能源發電的目標（參考歐盟、美國）。

至於國產化，可以參考太陽光電的做法，不強制國產化，但是可以給予鼓勵，例如使用多少占比的國產設備，可以在躉購費率上加碼6%到20%。

另外，對離岸風電開發應該不要進行招標，而是立法規定，直接用台電的「迴避成本」優先躉售給台電公司，如此台電公司完全不必任何的補貼，台電可以收購便宜的乾淨的電，何樂不為？

反之若在競標的情況下，回顧2018年，沃旭因為低價競標，後來還是把綠電賣給台積電，簽下了全球最大的CPPA，讓台電公司買不到便宜又乾淨的綠電，這怎麼會（對台電公司而言）是好事呢？

接下去第三階段的區塊開發離岸風電，甚至在業界有人傳出會以「零元競標」的情況，若果真發生，那又是逼著離岸風電的開發商，再把便宜又乾淨的綠電賣給台電以外的公司，台電又買不到了這些便宜又乾淨的綠電了。所以我們認為，廢除離岸風電招標制度，因為離岸風電成本低廉，沒有補貼的必要，也喪失了招標的意義。

離岸風電的設置，需要進行環評，在此部分有環保署以及其專家群對離岸風電對環境影響的把關，有水下考古的要求，由文化部以及其專家群對水下考古的監督，還有海岸管理法等等層層看守，比興建核電廠還有多幾十道的行政手續，所以我們不認為，須有再多一次招、投標程序，來檢驗這些離岸風電開發商的必要。

政府應該要放手，不要想控制一切的事情，國家機器在這裡應該要適可而止，讓離岸風電開發商自行選址，自行進行所有應取得的許可，就像太陽光電，以及陸域風電一樣，也沒有進行招標，現在對離岸風電也沒有必要進行招投標。

招、投標制度，會增加對離岸風電的不確定性，某種程度，也反應了小英政府對離岸風電的不信任感，所以才要步步監督，也就是說小英政府在零排碳方面，與世界潮流有嚴重的脫軌，當歐美、日韓甚至中國在規劃零排碳的時候，小英政府們還在觀望，猶豫不前。

所以才會對離岸風電又是要求國產化，又是要求招、投標，層層疊疊的障礙讓離岸風電難以前進。

今天應該趕上世界潮流，定下「零排碳」的目標，比如說2035年之前要達到電力部門的零排碳；2050年前要達到全方位的零排碳。在此目標下，小英政府就會很快地發現，為達此目標，離岸風電不但不可以慢慢來，等待國產化成熟，還要積極的鼓勵開發商進行開發、興建風場，因為離岸風電是台灣達到「零排碳」的救星。